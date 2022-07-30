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Сергей Лазарев съел 3 кг мошек во время концерта в Геленджике. Об этом заявил сам певец. Во время выступления ему даже пришлось делать паузу, чтобы попить воды.

- Слушайте, столько мошек, – обратился к зрителям Сергей. – Мне кажется, я уже килограмма три съел за это время. Они летают и в рот попадают. Зато ужинать не будем.

Зал шутку оценил, а Сергей продолжил пить воду. Мошки преследовали Лазарева весь вечер. Они окружили певца во время выступления. И не давали покоя, пока не площадке не погас свет.

По словам энтомологов, мошки являются переносчиками опасных заболеваний. А массовое нападение насекомых способно вызвать тяжелую аллергическую реакцию.

- Известно, что мошки переносят паразитарный онхоцеркоз скота и человека, арбовирусные лихорадки, – рассказал «КП» – Кубань» эпидемиолог.

Укусы мошек вызывают жжение, зуд и отеки. Иногда даже доходит до повышения температуры и жара, но не всегда. К счастью, Сергей Лазарев на последствия укусов не жаловался. Зато он критиковал поезда.

Концерт в Геленджике стал заключительным для певца на побережье Черного моря. Он уже побывал в Сочи и Анапе. И устроил разнос «Ласточке».

Так совпало, что Сергей добирался на курорт, когда в Сочи сошел оползень. Он нарушил движение поездов. Лазареву тоже не повезло. Его «Ласточку» приостановили.

- Задержка 3 часа поезда, - советовал в социальных сетях певец. – Но мы добрались до Анапы из Сочи.

Также артист заявил, что его расстроили твердые сиденья и время в пути: 9,5 часа вместо 7,5.

- Девять часов!!! «Сидячий» поезд! Других нет. Других рейсов также нет. Только РЖД и только «сидячка». Это, конечно, то еще испытание, - заключил Сергей.

Концертом в Геленджике певец завершил турне по побережью Черного моря.