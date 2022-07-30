Утрамбовались. Что происходит на Центральном пляже Анапы в последние дни июля

Центральный пляж Анапы забит отдыхающими. Фото: https://t.me/makovozovy

На Центральном пляже Анапы с раннего утра загорает множество отдыхающих. Туристы с большим удовольствием купаются в Черном море, ведь температура воды наконец-то преодолела отметку в 25 градусов тепла.

- Мы пришли на набережную к 9 утра и поняли, что нужно было выходить еще раньше. Уже в это время почти весь пляж был «забронирован» лежащими полотенцами, - рассказала отдыхающая Анапы.

Действительно, многие любители позагорать отправляются на пляж ранним утром. Они нежатся в лучах южного солнца с 8:00 до 11:00, а после покидают береговую линию. Врачи-дерматологи советуют отказаться от воздействия ультрафиолетовых лучей с 11:00 до 16:00. Это не только вредно для здоровья, но еще и может оставить на коже ожоги, которые помешают добиться желанного бронзового оттенка на теле.

- Вся наша семья уже давно ходит на пляж два раза в день. Мы привыкли загорать и купаться только утром и вечером, правда, начали так делать только тогда, когда поехали отдыхать с детьми, - уточнила туристка города-курорта.

На удивление многих местных и отдыхающих, сейчас на курорте не цветет вода. Обычно в конце июля – начале августа, от зеленых водорослей некуда деться. Городские службы усиленно чистят берег, чтобы желающим поплавать было комфортно заходить в воду.

Заход в море – идеально прозрачный. Отдыхающие по-настоящему счастливы. Более прекрасного завершения месяца сложно представить. Даже некоторые местные жители изменили традиции купаться в море только в мае и сентябре и вышли окунуться. Все же, на следующую неделю синоптики снова прогнозируют продолжительные ливни со штормом.