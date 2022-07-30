Прокуратура наказала заведующую детсадом Краснодара за пошлый утренник

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Детский утренник со взрослой шоу-программой надолго запомнится родителям 181-го детского сада Краснодара. Он прошел еще в начале июня, но обсуждения не утихают даже спустя два месяца.

Если выключить звук, никогда не поймешь, что не так. На кадрах – клоун в шароварах, клоунесса – в смешном парике. Казалось бы, ничего необычного. Только родители видели утренник со звуком. И были в шоке.

- Сначала я была просто удивлена странным репертуаром аниматоров. Современная попса – совсем не то, что привык слушать мой трехлетний ребенок, – признавалась Аделина, чей сын прыгал под кальянный рэп.

После танцев начались викторины. Только отгадывали дети не звуки природы, а пластику Аллы Пугачевой. Еще карапузам предложили раскрыть секрет успеха Максима Галкина. Сказать, каким местом шоумен сделал себе имя.

После – танцы, с невестами. Новых подруг искали ребята из средней группы. Ну а закончился утренник танцем. Он особенно разозлил родителей.

- Мальчики, вы заслужили приз, – обратился ведущий и врубил хит нулевых про «Восточные сказки». – А ну-ка девочки, ручки поднимите и танцуйте только животиками. Ой, какая красота, у мальчишек аж потекли слюнки.

Возмутила родителей и оплата банкета. За утренник они отдали по 200 рублей. Только вместо представления «Да здравствует лето!» получили кучу негатива.

На ситуацию обратила внимания даже прокуратура Карасунского округа города Краснодара. Она наказала заведующую детским садом.

- Подготовлено представление об устранении нарушений законодательства об образовании,– сказано в ответе на обращение возмущенных родителей (есть в распоряжении редакции).

Неизвестно, как эта ситуация отразится на театре. Но комментировать ситуацию он отказался. Но добавил, что дети прыгали и пищали. А значит, им понравилось.

- Мы не будем разговаривать с вами на эту тему. Все! – актеры с творческими псевдонимами диджей Чупс и Кумыс-ШашлыкБай не скрывают, что оскорблены поднявшейся шумихой.

Зато уже извинилась заведущая. Она признала, что не ознакомилась со сценарием выступления.

- Мы давно сотрудничаем с этими артистами. И никогда не было никаких претензий к программе, с которой они приезжали к нашим детям, – сказала женщина.

Как выяснила «КП» – Кубань», выступал перед детьми популярный коммерческий театр. Он собрал известных актеров государственных учреждений культуры и указал профиль – детские праздники. И даже получил разрешение городского управления образования. Иначе не попал бы на территорию детского сада.

Также известно, что скандал не отразился на программе театра. Он отказался от изменений в сценарии из-за шумихи.