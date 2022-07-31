В Новороссийске стартовал парад в честь празднования Дня Военно-Морского флота

В Новороссийске стартовали праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежегодно 31 июля в России отмечается День Военно-Морского флота. В Новороссийске стартовали праздничные мероприятия в честь памятной даты.

Утро в городе-герое началось с торжественной церемонии. Командир Новороссийской военно-морской базы уже совершил обход кораблей. И поздравил офицеров и рядовой состав флота с Днем ВМФ.

- В сопровождении роты почетного караула командование НВМБ и гости праздника возложат венки и цветы к памятнику основателям Новороссийска - сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Звуки торжественного военного марша раздадутся по Форумной площади. Там зрители увидят парадные расчеты подразделений военно-морского флота.

Посетители смогут проникнуться духом морских сражений и почувствовать свою сопричастность к ним. Для жителей и гостей Новороссийска продемонстрируют уничтожение морской мины, освобождение захваченного вражескими войсками судна, а также высадку десанта и встречный бой.

Кроме того, на протяжении всего дня на площади морского вокзала для обозрения будет выставлена военная техника. Гости увидят береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» и систему электронной разведки «Синтез».

В завершение дня на Форумной площади в 19 часов состоится торжественная концертная программа. После чего в 22 часа вечера небо озарят огни праздничного фейерверка.