«Ты будешь на костылях ходить». Под Краснодаром мужчина избил чужого ребенка на детской площадке

Мужчина накинулся на ребенка. Фото: скриншот видео

Под Краснодаром мужчина избил чужого ребенка на детской площадке. Рассвирепевший житель поселка Яблоновский надавал оплеух мальчику и гонялся за ним во дворе. К счастью, за ребенка вступились две женщины. Благодаря им удалось отбить подростка из рук преследователя. А намерения мужчины, по его словам, были самыми серьезными.

- Убью за своего ребенка. Уничтожу. Повешу. Ты будешь на костылях бегать, - кричал мужчина, пытаясь догнать мальчика.

По словам очевидцев, мальчишки не поделили мармелад, одному досталось слишком мало конфет. Отец обделенного ребенка не смог стерпеть такой обиды и вступился за него.

- Он чуть не сломал мальчику спину. Был в трезвом состоянии, - рассказали очевидцы.

После конфликта, который попал на видео, полиция начала проверку.

- Сотрудниками полиции установлены и опрошены участники и очевидцы происшествия. После проверки действиям мужчины будет дана правовая оценка, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.