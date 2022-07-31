Парад ВМФ в Новороссийке. Фото: Геннадий Аносов
В Новороссийске 31 июля 2022 года состоялся торжественный парад в честь дня Военно-Морского флота.
Торжественная часть парада в честь Военно-морского флота. Фото: Геннадий Аносов
По традиции его проводят в последнее воскресенье июля. Зрелищный праздник собирает тысячи местных жителей и туристов.
Сегодня военные - в праздничной форме. Фото: Геннадий Аносов
С самого утра военные - в нарядной форме. Командир Новороссийской военно-морской базы совершил обход кораблей. Он поздравил офицеров и рядовой состав с Днем ВМФ.
Возложение венков. Фото: Геннадий Аносов
После этого участники парада в честь дня Военно-Морского флота возложили венки к памятнику основателя города-героя.
Военный оркестр создает праздничное настроение. Фото: Геннадий Аносов
А после начались самые зрелищные мероприятия.
Моряки отрабатывали морские задачи. Фото: Геннадий Аносов
Корабли показали шоу фонтанов в море. А военные отработали в акватории несколько боевых задач - уничтожение морской мины, освобождение захваченного террористами судна, высадку десанта и встречный бой.
Высадка десанта на берег. Фото: Геннадий Аносов
За имитацией морских сражений следили зрители с городской набережной.
Спасение экипажа с горящего корабля. Фото: Геннадий Аносов
Моряки проходят стройным шагом. Фото: Геннадий Аносов
Повелитель морей приветствует зрителей. Фото: Геннадий Аносов
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