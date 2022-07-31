Парад ВМФ в Новороссийке. Фото: Геннадий Аносов

В Новороссийске 31 июля 2022 года состоялся торжественный парад в честь дня Военно-Морского флота.

Торжественная часть парада в честь Военно-морского флота. Фото: Геннадий Аносов

По традиции его проводят в последнее воскресенье июля. Зрелищный праздник собирает тысячи местных жителей и туристов.

Сегодня военные - в праздничной форме. Фото: Геннадий Аносов

С самого утра военные - в нарядной форме. Командир Новороссийской военно-морской базы совершил обход кораблей. Он поздравил офицеров и рядовой состав с Днем ВМФ.

Возложение венков. Фото: Геннадий Аносов

После этого участники парада в честь дня Военно-Морского флота возложили венки к памятнику основателя города-героя.

Военный оркестр создает праздничное настроение. Фото: Геннадий Аносов

А после начались самые зрелищные мероприятия.

Моряки отрабатывали морские задачи. Фото: Геннадий Аносов

Корабли показали шоу фонтанов в море. А военные отработали в акватории несколько боевых задач - уничтожение морской мины, освобождение захваченного террористами судна, высадку десанта и встречный бой.

Высадка десанта на берег. Фото: Геннадий Аносов

За имитацией морских сражений следили зрители с городской набережной.

Спасение экипажа с горящего корабля. Фото: Геннадий Аносов

Моряки проходят стройным шагом. Фото: Геннадий Аносов

Повелитель морей приветствует зрителей. Фото: Геннадий Аносов

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