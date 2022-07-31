В Кубанской столице жители столкнулись с небывалой жарой Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Краснодар обрушилось небывалое пекло. В последний день июля солнце особенно разыгралось. Знойные солнечные лучи готовы застать врасплох каждого, кто окажется на улице.

- 31 июля и 1 августа днем ожидается +30…+35 градусов, - рассказала «КП» - Кубань» ведущий синоптик отдела гидрометобеспечения Краснодарского гидрометцентра Вилия Тукаева.

Выходя на улицу, краснодарцы выбирают тропинки с теньком. Иначе загореть или поймать солнечный удар можно, не уезжая на морские курорты. А кто-то и вовсе предпочитает провести воскресный выходной дома. В помещении есть возможность спастись от палящих лучей под кондиционером.

- На улице нечем дышать в такое пекло. Особенно тяжело ехать в автобусе. Даже то, что сегодня выходной, не спасает - автобусы заполнены людьми, - рассказывает местная жительница.

Знойные солнечные лучи готовы настичь врасплох каждого, кто окажется на улице Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Укрыться от палящего солнца можно на берегу моря. Как ранее сообщала «Комсомолка», температура воды в Черном море достигла комфортных показателей. В Анапе и Геленджике показатели термометров выросли до 26 градусов. Азовское море немного прохладнее. Там водная гладь прогрелась до +24...+25 градусов.

Несмотря на обрушившуюся на город жару, синоптики обещают к концу дня смену погодных условий. Вечер в Краснодаре будет ветреным. Местами порывы будут достигать 15-17 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +19..+24 градусов. В понедельник, возможно, пойдет дождь, который снизит градусы на термометрах.