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Происшествия31 июля 2022 13:46

Двухлетний ребенок погиб в Краснодаре, выпав из окна с москитной сеткой

СК Кубани начал доследственную проверку после падения двухлетнего ребенка из окна
Оксана КАДОЧНИКОВА
Ребенок погиб на месте.

Ребенок погиб на месте.

Фото: Илья СМИРНОВ

В Краснодаре двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. Трагедия произошла утром в ЖК «Панорама». Малыш загляделся в окно, прислонился к москитной сетке, которая в какой-то момент не выдержала вес ребенка. Он упал с высоты 7-го этажа. После этого к дому оперативно прибыли медики, но помочь ничем не смогли.

Кроме врачей, на место происшествия прибыли следователи. Организована доследственная проверка.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Сейчас проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

В ведомстве напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Краснодаре ребенок выжил, выпав из окна вместе с москитной сеткой. Малыш чудом не погиб, сейчас его доставили в больницу.

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