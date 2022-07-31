Двухлетний ребенок погиб в Краснодаре, выпав из окна с москитной сеткой

Ребенок погиб на месте.
Фото: Илья СМИРНОВ
В Краснодаре двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. Трагедия произошла утром в ЖК «Панорама». Малыш загляделся в окно, прислонился к москитной сетке, которая в какой-то момент не выдержала вес ребенка. Он упал с высоты 7-го этажа. После этого к дому оперативно прибыли медики, но помочь ничем не смогли.
Кроме врачей, на место происшествия прибыли следователи. Организована доследственная проверка.
- Следователем проведен осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Сейчас проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.
В ведомстве напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами.
Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Краснодаре ребенок выжил, выпав из окна вместе с москитной сеткой. Малыш чудом не погиб, сейчас его доставили в больницу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новороссийске 2-летний мальчик упал с седьмого этажа и остался цел
Ребенок спланировал на москитной сетке и стукнулся об ветку дерева (подробнее)