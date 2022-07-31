Август 2022 года запомнится не только туристам, но и местным жителям Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Последний месяц лета в Сочи будет ярким и наполненным на события. Август 2022 года запомнится не только туристам, но и местным жителям. Летний сезон будет завершен незабываемыми фестивалями. Каждый желающий сможет найти что-то по душе.

- С начала года Сочи посетили уже более четырех миллионов туристов. В этом году в городе реализуется концепция «Вместе V Сочи», в рамках которой организовываем событийные мероприятия различной направленности, которые популярны как среди сочинцев, так и среди гостей курорта. Это способствуют развитию внутреннего туризма в стране и привлечению большего числа отдыхающих в наш город, - рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Кирилл Ярыш.

Первым августовский марафон событий открывает танцевальная тренировка. 5 августа гости и жители курорта смогут на открытой площадке присоединиться к занятию по фитнес-танцу Zumba. А 12 августа - попробовать себя в акваэробике, занимаясь «Body strong».

Первым августовский марафон событий открывает танцевальная тренировка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одним из самых ярких событий августа 2022 года станет нестандартный фестиваль «Комета Свифта 2022». Мероприятие совместит в себе сразу три направления: музыку, спорт и астрономию. Трехдневный фестиваль продлится с 12 по 14 августа на нескольких площадках, расположенных на высоте около 1000 метров над уровнем моря.

Также в эти даты на Красной Поляне состоится традиционный фестиваль «Звездопад Персеиды». Он посвящен зрелищному природному явлению - метеорному потоку, который достигает своего пика в дни фестиваля. В час ожидается до 100 падающих звезд. Самое время загадывать желания. И если, закрывая глаза, вы представляете, как летите, то ваша мечта точно сможет осуществиться.

Загадать желание можно будет на фестивали падающих звезд Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как удалось узнать «КП» - Кубань», гости Сочи могут полетать в укромных уголках города. Они смогут оказаться над водопадом Поликаря, над хребтами горных цирков, над горными поселками в окрестностях курорта. Все это станет возможным благодаря экскурсии виртуальной реальности «Полет над Красной Поляной».

Кроме того, с 12 по 14 августа на площадке горного курорта можно будет вживую услышать выступления популярных музыкальных исполнителей. На LiveFest Summer-2022 гостей порадуют своим выступлением «Елка», «Винтаж», «Баста», Мари Краймбрери, Alai Oli и другие.

Не обойдут стороной и любителей классической музыки. С 20 по 28 августа сразу на нескольких площадках курорта желающие смогут услышать концерты ведущих российских оперных исполнителей в музыкальном сопровождении Сочинского симфонического оркестра.

- 20 августа в байк-парке пройдут соревнования по маунтинбайку. А в «Сочи Парке», расположенном в Имеретинской низменности, после длительного технического обслуживания запустился экстремальный аттракцион "Жар-птица". 26, 27 и 28 августа гости парка смогут проводить лето на фестивале "День рождения Змея Горыныча", также в августе продолжатся гастроли сказки на льду «Аленький цветочек» и представления Цирка Никулина, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Гости курорта увидят своими глазами единственный в России лабиринт из роз Фото: Евгения ГУСЕВА

В начале осени в Сочи намечается открытие нового обновленного розария в парке Ривьера. 13 сентября в честь Дня образования Краснодарского края перед посетителями предстанут ароматные цветочные композиции. Гости курорта увидят своими глазами единственный в России лабиринт из роз.