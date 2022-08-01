В поселке Яблоновском под Краснодаром 30 июля мужчина избил мальчика на детской площадке. Фото: скриншот с видео

В поселке Яблоновском под Краснодаром 30 июля мужчина избил мальчика на детской площадке. Все это попало в объектив камеры мобильного телефона очевидцев конфликта. Кто-то из них вызвал полицию, правоохранители установили всех участников жестокого избиения и начали проверку.

Однако позже к разбирательству подключился Следком Адыгеи. Следователи забрали материалы проверки из полиции и начали свою проверку.

- По поручению руководителя следственного управления СК России по Республике Адыгея Александра Липало инициирован вопрос о передаче материалов по факту избиения 30 июля 2022 года мужчиной чужого ребенка на детской площадке в п. Яблоновский Тахтамукайского района из органов полиции в территориальное следственное подразделение следственного управления для дальнейшей организации проверочных мероприятий, всестороннего установления обстоятельств произошедшего и принятия мер реагирования, - сообщили в СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Напомним, по словам очевидцев, мальчишки играли на площадке и не поделили мармелад. Одному из ребят досталось меньше конфет, чем другому. Именно этот факт разгневал отца одного из детей. И он набросился на обидчика своего сына с кулаками.

- Убью за своего ребенка. Уничтожу. Повешу. Ты будешь на костылях бегать, - кричал мужчина, пытаясь догнать мальчика.

На защиту ребенка выступили две женщины, которые стали останавливать рассвирепевшего мужчину.

По результатам проверки следователей будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.