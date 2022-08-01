Стендаперы Краснодара строят монологи на общении с публикой. Фото: соцсети StandUp bar.

До появления «Прожектораперисхилтон», Comedy Club и других телешоу мы даже не задумывались, что все это стендап – искусство хохмить и импровизировать, общаясь с аудиторией. «КП»-Кубань» узнала, где в столице региона можно посмеяться над шутками местных комиков и звездных гостей.

Неделя смеха начинается во вторник

Центральный в прямом смысле слова оплот скетчей и импровизаций краснодарских юмористов – «Стендап бар» (ул. Красная, 118, тел. +7 (918) 070-39-47). Здесь стендап-шоу проходят всю неделю в 20:00, билеты стоят 200 рублей. Во вторник на «Большом стендапе» выступают с новым материалом, по средам и субботам шутят самые известные в городе комики, по четвергам и воскресеньям проходит «Открытый микрофон», в пятницу – «Стендап шоу». Иногда в баре проходят гастроли: 27 августа в 20:00 на его сцену выйдет Чермен Качмазов и Игорь Джабраилов из шоу «Надкаст», билет стоит 1000 рублей.

Любители стендапа знают, что от души посмеяться можно в «Стендап баре». Фото: соцсети StandUp bar.

Коучер, потомственный хакер и жених Марины

В «Баре сержанта Пеппера» (ул. Чапаева, 94, тел. (861) 994-13-99) иногда выступают местные стендаперы, но чаще он становится площадкой для комиков из городов юга России и двух столиц. Уже 6 августа в 19:00 на сцену бара выйдет Илья Куруч – стендап-комик из Петербурга, который прославился яркими пранками в метро и на улицах северной столицы. Мастер перевоплощений, Кургуч знаком любителям стендапа в незабываемых амплуа бизнес-тренера, жениха Марины, потомственного хакера, бандита из 1990-х и магистра моды. Билетна двухчасовое шоу из отборных шуток стоит 700 рублей.

Комики Краснодара каждую неделю устраивают «прожарки» и открытые микрофоны. Фото: соцсети StandUp Kuban.

Шуточки от ребят из эфира ТНТ

Главные гастрольные площадки Краснодара для комиков-участников телешоу Comedy Сlub, «Comedy Баттл», «Открытый микрофон», Stand Up и «Прожарка» на ТНТ – Центральный концертный зал (ул. Красная, 5, тел. (861) 268-44-26) и ДК ЖД (Привокзальная площадь, 1, тел. (861) 214-71-05). В ЦКЗ 9-10 сентября в 19:00 и 21:30 выступит знакомый по эфира ТНТ комик Алексей Щербаков с программой «Новое и лучшее», стоимость билетов – 1000-5000 рублей. А 26 августа в 20:00 на сцену ДК ЖД выйдет резидент Stand Up Show на ТНТ Павел Дедищев. Билет на его большой сольный стендап-концерт стоит от 800 до 2500 рублей.

Павел Дедищев повеселит скетчами в ДК ЖД. Фото: соцсети комика.

БУДЬ В КУРСЕ

Куда еще пойти посмеяться?

По средам в 20:00 в «Рок-баре» (ул. Горького, 104, тел. +7 (989) 269-64-66) проходит «Большая проверка» в формате открытого микрофона, к которому может выйти любой желающий. За вход частно нужно отдать любую бумажную купюру, кроме 10 или 50 рублей.

Тоже по средам в 20:00, но в «Ринго баре» (ул. Калинина, 269, тел. +7 (928) 331-30-91) краснодарские комики устраивают Stand Up Show. Стоимость билета составляет 200 рублей, но на шоу с участием известных местных степндаперов може быть выше.

Каждый четверг в 20:00 в антикафе «Чил Ангарт» (ул. Рашпилевская, 106А, тел. +7 (929) 838-04-91) проводят «прожарки» от местных юмористов: к микрофону выходят новые стендап-комики «с новыми шутками, хотя и старые тоже» встречаются. Цена билета 200 рублей.

По воскресеньям в 19:30 раз в месяц в «Баре сержанта Пеппера» (ул. Чапаева, 94, тел. +7 (989) 293-49-13) устраивают й «Мозговой штурм» от стендап-сообщества Small Talk. Гости проверяют эрудицию, отвечая на вопросы комиков. Цена билета 300 рублей.