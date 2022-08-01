В Анапе открылась уникальная гравитационная винодельня

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Гравитационная винодельня «Скалистый берег» открылась в селе Варваровка под Анапой. В торжественной церемонии приняли участие заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка, а также мэр города-курорта Василий Швец.

Вице-губернатор Андрей Коробка отметил, что виноделие и виноградорство — одна из важнейших отраслей сельского хозяйства Кубани. Ее развитию региональные власти уделяют большое внимание.

Большую популярность приобрел винный туризм или так называемый энотуризм. Он не только позволяет экономике региона развиваться, но и расширяет спектр сферы развлечения и привлекает большое количество отдыхающих со всей России, добавил заместитель главы края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

- Мы видим, как в крае закладываются молодые виноградники, открываются новые винодельни. При поддержке губернатора Вениамина Кондратьева виноградопригодные земли защищены от застройки. Благодаря поддержке президента действует новый отраслевой закон. Все это дает гарантии успешного развития виноградарства и виноделия в крае и в целом в стране, – сказал вице-губернатор по вопросам АПК Андрей Коробка.

По инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева разработан целый спектр мер поддержки, которыми могут пользоваться виноградари и виноделы, отметил глава Анапы Василий Швец. Интересы этой отрасли сельского хозяйства в том числе отстаиваются на федеральном уровне.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За последние 10 лет в Анапе и в целом в Краснодарском крае открылись десятки виноделен, пояснил мэр. Они не только производят высококачественное вино, но и пользуются популярность у туристов благодаря в том числе красивым зданиям, виноградникам и панорамным локациям.

- В Анапе развивается проект «Винная деревня», центр этнологического туризма возрождает виноделие в поселке Виноградном, и открытие современной, отвечающей самым высоким стандартам качества винодельни «Скалистый берег» – очередной шаг вперед для отрасли, - добавил глава города-курорта.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По его словам, «Скалистый берег» работает в Анапе уже больше десяти лет, потому что закладка первого виноградника состоялась в 2011 году. Однако только сейчас виноделы готовы представить свое первое вино, над которым они работали все это время.

Уникальность винодельни «Скалистый берег», как уточнил директор предприятия Сергей Ступницкий, состоит в том, что она находится с виноградниками на одной территории и собранный урожай не перевозится куда-либо, а перерабатывается тут же.

Еще одна особенность — исключение насосов и механической перекачки из процесса винификации. Сок и сусло перемещаются исключительно под действием силы тяжести. Для этого техническое помещение винодельни находятся на трех уровнях.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На верхнем уровне ведется приемка винограда и его сортировка. Уровнем ниже находится производство. Там же установлены металлические емкости и дубовые буты, где происходит ферментация. На третьем уровне, расположенном под землей, вино выдерживает в бочках и разливается по бутылкам.

На площади 30,4 гектара выращивается восемь сортов винограда: рислинг, каберне совиньон, каберне фран, пино нуар, мерло, совиньон блан, шардоне и автохтонный красностоп золотовский.