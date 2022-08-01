Тарифы ЖКХ с 1 августа 2022: Что подорожало для жителей Краснодара

Тарифы на ЖКХ в Краснодаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани коммуналка традиционно дорожает в июле. Расценки поднимаются сразу на несколько видов услуг. Однако в этом году одна из платежек «потяжелела» на месяц позже. Рассказываем, как выросли тарифы ЖКХ с 1 августа 2022 для жителей Краснодара и за что придется платить больше.

КОНКРЕТНО

Итак, в августе жители кубанской столицы получат квитки с новыми расчетами за коммунальные услуги. В Краснодаре подорожали электроэнергия, услуги по вывозу мусора. Повысилась стоимость и тепловой энергии, которую используют для отопления и горячего водоснабжения в жилых домах. Расценки на эти коммунальные услуги изменились 1 июля 2022 года.

Многие горожане интересуются, выросли ли другие тарифы ЖКХ с 1 августа 2022 года? Как стало известно, по-новому будут рассчитывать показания приборов учета газа. Ранее за кубометр голубого топлива жители города платили 5,8 рубля. Теперь же стоимость - 5,97 рубля. Платежки с изменившимися цифрами жители Краснодара получат в сентябре.

НА ЗАМЕТКУ

Сколько стоит коммуналка

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

С июля краснодарцы, живущие в доме с газовой плитой, платят 5,5 рубля. Тем, у кого в доме электроплиты, а также проживающие в сельских населенных пунктах, свет обойдется в 3,85 рубля за киловатт.

Жители Краснодара, у которых установлен счетчик день/ночь, за потребленный киловатт с 07:00 до 23:00 теперь выкладывают 6,17 рубля. Проживающие в домах с электроплитами, а также сельское население - 4,32 рубля.

Ночной тариф также изменился - 3,31 рубля. Для сельского населения и городского населения в домах с электроплитами - 2,32 рубля.

МУСОР

За обращение с твердыми коммунальными отходами теперь платим 410 рублей.

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

Те, кого обслуживает новый поставщик «КТЭ», за 1 гигакалорию платят 2155,52 рубля. Если же в платежке указано АО «Краснодартеплосеть», то услуга для горожан подорожала до 1900,80 рубля за гигакалорию.

БУДЬ В КУРСЕ!

Цены на холодную воду и водоотведение не изменились

Прежними останутся тарифы на воду для потребителей ООО «Краснодар Водоканал». Холодное водоснабжение, как и прежде, обойдется в 38,71 рубля за один кубометр, а за водоотведение платим 28,16 рубля.