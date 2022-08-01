Первых покупателей встретили закрытые роллеты Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Десять часов утра, в торговом центре «Галерея» в Краснодаре практически нет людей. В первой половине дня его посещают только охранники и уборщицы. Обычные покупатели заполняют комплекс ближе к вечеру. Но только не сегодня.

1 августа в Краснодаре планировалось открытие магазинов H&M. Об этом писали в соцсетях. Некоторые покупатели даже получили секретные рассылки. Внутри было приглашение на распродажу.

Только знали о ней все, кроме персонала. Об открытии они ничего не слышали. Хотя внутри магазина кипела работа. Сотрудники активно вешали вещи, тягали стеллажи и общались с покупателями - через опущенные роллеты.

- И что это значит: не работаем и все? – негодовала женщина с ребенком на руках. – Мы зря пропустили детский сад?

- Ничего не понимаю, а Краснодар – это не Россия, что ли? – кричала в пустоту бабушка, держа за руку внучку.

Ранее компания H&M Group объявила об остановке бизнеса в России. Она объяснила решение ограничениями, которые мешали операционной деятельности.

- Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа, – говорилось в соцсетях бренда. – Товары будут продаваться по полной цене.

Компания заявила о возобновлении работы, но не назвала точные сроки. Поэтому люди подумали, что магазины распахнут двери уже первого августа. Но этого не случилось, что вызвало шквал критики в соцсетях бренда.

- Большинство магазинов откроются на ограниченный промежуток времени в течение августа, – добавили в компании.

Отмечается, что компания уйдет с рынка, когда реализует большую часть оставшейся продукции.