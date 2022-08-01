10-летний тиран. Соседи жестоко избитого мальчика чужим отцом в Адыгее назвали причины его агрессии

Избивший ребенка мужчина находится на свободе. Фото: скриншот видео

Субботний выходной обернулся скандалом в поселке Яблоновском в Адыгее, разделив жителей на два лагеря. Все началось с того, что два мальчика вышли днем на прогулку во двор. Обычные детские дела – бегали, играли, но неожиданно дружба расклеилась. Причиной стали конфеты. Один из школьников забрал себе слишком много сладостей, другой расстроился и рассказал об этом отцу. 34-летний мужчина, узнав, что его ребенка обидели, рассвирепел и выбежал на улицу в одних шортах на разборки. Он застал мальчугана на карусели и начал бить 10-летнего школьника прямо там. Надавал оплеух по лицу и кричал, что покалечит.

- Убью за своего ребенка. Уничтожу. Повешу. Ты будешь на костылях бегать, - кричал мужчина, пытаясь догнать мальчика.

На счастье, рядом были две женщины. Они смогли отбить паренька, который быстро убежал с площадки. Эту безобразную картину сняла Алла Лембик. Она вместе с детьми приехала в гости к родственникам.

- Я сняла видео случайно и передала его в СМИ и маме мальчика. Сейчас делом занимаются следователи, - рассказала «КП» - Кубань» Алла.

По местным чатам новость о рукоприкладстве взрослого мужчины разлетелась моментально. Соседи сразу узнали пострадавшего мальчика, начались рассуждения о его поведении.

- На него жаловались, говорят, что бьет других детей, ругается матом на взрослых. Каждый второй ему хочет по шапке надавать, - писали местные жители.

Но другие не поддержали поведение 34-летнего мужчины.

- Какой бы ни был мальчик, но адекватный нормальный человек не будет избивать ребенка, что бы он ни натворил, что бы он ни сделал, каким бы задиристым он ни был. Можно подойти и отвести к родителям, спокойно поговорить. Не помогают разговоры – тогда в органы опеки. Пусть они разбираются с этой неблагополучной семьей, - считают остальные.

Пока соседи рассуждали о педагогике, 31 июля полицейские начали проверку, а затем дело передали в следственный комитет.

- По поручению руководителя следственного управления СК России по Республике Адыгея Александра Липало инициирован вопрос о передаче материалов из органов полиции в территориальное следственное подразделение следственного управления для дальнейшей организации проверочных мероприятий, всестороннего установления обстоятельств произошедшего и принятия мер реагирования, - сообщили в СУ СК РФ по Республике Адыгея.

В пресс-службе ведомства уточнили, что избивший мальчика мужчина находится на свободе.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- Факт применения насилия в отношении несовершеннолетнего сложно отрицать, - отметил управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов. - Следственный комитет изъял дело из полиции, это тревожный звоночек. Скорее всего, усматриваются признаки преступления. А кого, будет решать следствие. Тут будет все зависеть от двух факторов. Во-первых, нужно выяснить, почему взрослый избил ребенка. И второй важный момент – это глубина телесных повреждений у мальчика. Исходя из степени тяжести причиненных побоев и мотива мужчины, будет дана оценка произошедшему и будет зависеть квалификация неправомерного действия. Статей, которые могут быть применены в данном случае, может быть несколько – побои, причинение легкого вреда здоровью, умышленное причинение вреда здоровью или хулиганство, на усмотрение правоохранителей.