Воспитанник «Краснодара» назвал самый удивительный поступок Сергея Галицкого

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Сергей Галицкий – известный бизнесмен и владелец футбольного клуба «Краснодар». За 14 лет его команда прошла путь от Второго дивизиона до премьер-лиги. Она дважды брала медали чемпионата России, играла в финале Кубка страны, выступала в лиге чемпионов.

Прошлой весной «Краснодар» лишился всех легионеров. Они уехали из России буквально за пару дней. Сперва укатили тренеры, затем – игроки. Всего – девять футболистов.

По слухам, «быки» даже задумывались о снятии с чемпионата. Об этом они якобы заявляли руководителям других команд. Но позже передумали и закончили сезон на четвертой строчке.

Причем костяк черно-зеленых составили выпускники академии. А возглавил команду тренер «Краснодара-2» Александр Сторожук, который еще четыре года назад возился с любителями в поселке Афипском.

Илья Жигулев узнавал об этом из прессы. Он прошел академию «быков», но не заиграл в основной команде и укатил в Польшу. Там футболист рубился за местный «Заглембе». Но выпал из состава в конце февраля.

- Я сразу перестал попадать в заявку, а через какое-то время мы с клубом договорились обо всем, пожали руки — и разошлись. Никто мне не угрожал, все было нормально. Спасибо клубу, что повели себя корректно в этой ситуации, – рассказал футболист в интервью «Матч ТВ».

Так Илья Жигулев оказался в Москве. Он поддерживал форму вместе со «Спартаком-2». А летом проходил просмотр в основной команде. Но не дождался ухода других футболистов.

- Я так понял, что какие-то игроки должны были уйти — и тогда бы подписали меня. Но это затянулось на долгое время, потом уже пришли к тому, что лучше мне уехать сейчас и поработать с другими клубами, чтобы я вообще не остался без команды, – признался Илья.

Сейчас футболист ищет новый клуб. Прошлой весной он даже общался с «Краснодаром». Об этом сообщал «Рейтинг Букмекеров». Но стороны не нашли общий язык.

Неизвестно, планирует ли Илья Жигулев возвращаться в родной клуб сейчас. Но он следит за выступлениями команды Сергея Галицкого. И вспоминает о работе с бизнесменом.

- От него идёт просто огромная энергия. Как-то раз мы вели долгий разговор, общались минут 40 — про меня, про футбол. Я сидел и ощущал, насколько это сильный энергетически человек. А если про поступок говорить, то, думаю, удивляет то, что человек на собственные деньги столько делает для города. Было бы хорошо, чтобы это никого не удивляло, но, к сожалению, всё же удивляет, потому что таких, как он, мало. Кто так вкладывается в людей и город, – добавил футболист.

Также игрок признался, что поддерживает отношения с коммерческим директором «Краснодара» Арамом Фундукяном. У него футболист узнавал о состоянии здоровья Сергея Галицкого.

- Он сказал, что всё нормально, поправляется. Ну, плюс - он же вернулся в Краснодар после долгого отъезда. Надеюсь и думаю, что всё должно быть хорошо. Дай бог ему здоровья! – заключил воспитанник «Краснодара».