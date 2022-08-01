Сидела на грязной плитке, а на ночь закрыли на ключ. Минздрав Кубани опроверг невнимательное отношение к больной трехлетней девочке

Ужасная история о девочке из детдома, за которой не ухаживал персонал одной из больниц Кубани, оказалась неправдой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одна из мам, лежавших в больнице со своим ребенком, сочла, что с пациенткой из детского дома «Островок» плохо обращаются в Динской районной больнице. Госпитализированную с кишечной инфекцией девочку оставляют без присмотра, ночью запирают в палате на ключ, у ребенка нет чистой одежды и предметов гигиены.

«В кружке плавают остатки рвоты»

Вот такое сообщение стало расходиться в интернете : «Ребенок из детского дома Динского района «Островок», зовут Снежана – это все, что я смогла узнать от медсестры. В Динскую ЦРБ в инфекционное отделение вчера поступила эта девочка. Я увидела, как она сидела с медсестрой на улице на грязной и холодной плитке, по которой ходят люди, я взяла ее за руку прогуляться, а медсестра просто ушла, забыв о ней.

Вот такой снимок ребенка "гулял" по пабликам как "доказательство" плохого обращения с маленькой пациенткой. Фото: соцсети.

Я отнесла ее на руках в палату в туалет, дальше мне не разрешили с ней сидеть. Ребенка одного закрыли на всю ночь на ключ и даже не пришли ни разу, ночью к ней в палату подселили мать с ребенком, которая чуть-чуть ухаживала эту ночь за ней. Девочке не постелили наволочку, даже не дали укрыться, вся постель в крошках и рвоте, в кружке плавают остатки рвоты, одежда грязная. Вчера принесли ей застывшее засохшее пюре и оставили на тумбочке на всю ночь в жару. На вид ей года три, разговаривать она не умеет, и сказать о своих болях не может. Врачи говорят, что у нее только кишечная инфекция, но также у нее сильный насморк, кашель с мокротой».

Ситуация оказалась фейком

Посты о девочке, на которую не обращал внимание медперсонал больницы, быстро стали набирать десятки возмущенных комментариев. Министерство здравоохранения Краснодарского края начало проверку фактов, о которых сообщала его автор, но не нашла им подтверждения.

– Девочка 2019 года рождения, семья которой живет в селе Первореченское, госпитализирована 28 июля этого года с диагнозом «острый бронхит». Она переведена к нам из реабилитационного центра «Островок», где находилась в связи с тяжелой жизненной ситуацией семьи, – рассказал «КП» - Кубань» главный врач Динской центральной районной больницы Сергей Чикишев. – Медицинская помощь ребенку оказана в полном объеме, девочка находится в отдельной палате под присмотром медицинской сестры, она одета в чистую одежду.

Мама девочки претензий к врачам не имеет. Фото предоставлено Динской ЦРБ.

Также в распоряжении «КП» - Кубань» оказалось письмо матери ребенка на имя медиков больницы, в котором она пишет: «Претензий по оказанию медпомощи не имею, помощь оказывается в полном объеме. Ребенок выглядит опрятно и ухожено. Благодарю медицинский персонал за оказанную помощь».