Пять новых дорог разгрузят курорт

В Сочи за пять лет построят альтернативу самым загруженным дорогам курорта. Такое заявление сделал мэр города Алексей Копайгородский после совещания с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

- По поручению Президента РФ утвержден пятилетний план дорожного строительства. Одна из ключевых задач – расширение дорог, в том числе в южном направлении. В сентябре будут готовы технико-экономические обоснования по пяти приоритетным участкам на пути от Джубги в Сочи. Первоочередные — обход Адлера и третья очередь обхода Сочи, - сообщил градоначальник в своем тг-канале.

Речь идет про пять участков: Горячий Ключ — село Агой, обход Туапсе, обход микрорайона Лазаревское, обход Сочи и обход Адлера. Строительство начнется в первую очередь с двух последних проектов. Планируется расширить их до четырех полос. Сейчас финансисты обсчитывают, во сколько обойдутся такие работы.

По словам вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, необходимо найти более простой способ строительства этих горных трасс, без удорожания и в короткие сроки.

Ожидается, что реализация этих масштабных проектов разгрузит сочинские трассы на треть.

Сейчас средний трафик за сутки в районе Хосты и Кудепсты составляет около 75 тысяч автомобилей. Обход Адлера позволит разделить автомобильные потоки: кто-то поедет в Красную Поляну, а кто-то в аэропорт.

На трассе в обход Адлера предварительно собираются обустроить четыре полосы. Ехать по ним разрешат не ниже 80 км в час. Там собираются построить три пары тоннелей, пять пар эстакад с максимальной высотой опор до 80 м, кроме того построятся три развязки.

Примечательно, что грунтом от строительства дорог, собираются отсыпать пляжи Сочи.