В Краснодаре бушует стихия.

Град размером с виноград и сильный ливень накрыли Краснодар. По прогнозам синоптиков, 1 августа город оказался во власти фронтального раздела, который принес сильные осадки и грозу.

В разных частях города сначала сгустились черные тучи, а потом с неба хлынули потоки дождя. При этом сильно гремело и со всех сторон сверкали молнии. В станице Елизветинской выпал град.

Град выпал в разных частях города.

Штормовое предупреждение на территории Краснодарского края продлится до конца 2 августа. В это время будут идти залповые дожди с грозами, усилится ветер.