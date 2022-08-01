Видео града в Краснодаре 1 августа 2022 удивило горожан

Жители Краснодара делятся фотографиями с градинами Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

В Краснодаре вечером 1 августа бушевала стихия. Сначала город накрыло пеленой дождя. А затем по окнам домов и стеклам автомобилей застучали градины. Причем, их размер оказался весьма впечатляющим. В станице Елизаветинской льдинки величиной с перепелиное яйцо побили цветы в клумбах.

Цветы не выдержали градового шторма. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

- Я пока сбегала к машине, чтобы накрыть ее тентом, сама вся побитой оказалась. Как бы синяков не было, - делится впечатлениями жительница Елизаветинской.

Горожане удивлялись видео с бушующей природой и делились фотографиями с "мест боя". В Фестивальном микрорайоне град пошел немного позже, чем у соседей в пригороде. Градины здесь оказались меньше, самые крупные не превышали пары сантиметров. Но дел градовая канонада наделала немало – дворы микрорайона сейчас засыпаны ветками и листьями.

- У нас градины рикошетили от оконного стекла и сломали уличный термометр. Просто выбили его из основы, - рассказала местная жительница.

Здесь был уличный термометр. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Обитатели офисов, расположенных в центре Краснодара, также с ужасом выглядывали из кабинетов. Крупные градины угрожали припаркованным на уличных стоянках автомобилям. Да и под деревьями тоже было опасно. Те угрожающие кренились под порывами ветра.

Льдинки повредили автомобили в станице Елизаветинской.

По словам синоптиков, Краснодар попал под власть фронтальных разделов циклона. Завтра, 2 августа, в краевом центре также ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветер.