Дожди не прекратятся в Краснодаре еще сутки.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Над территорией Кубани сгустились тучи. Регион находится под властью фронтальных разделов циклона. Именно они диктуют погоду в Краснодарском крае. Стоит сказать, что о капризах небесной канцелярии предупреждали и синоптики, и спасатели, которые выпустили штормовое предупреждение. Прогнозы сбылись - на столицу Кубани 1 августа обрушился дождь. Причем лил стеной. Ко всему прочему в городе выпал еще и град. В нескольких микрорайонах льдины побили огороды местных жителей. Сейчас стихия успокоилась, но вот надолго ли? Синоптики рассказали, сколько продлятся дожди в Краснодаре.
- С 17:20 1 августа идет грозовой ливень, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации кубанской столицы. - По прогнозам синоптиков, в течение ближайших суток осадки продолжатся.
Штормовое предупреждение в городе официально продлится до 2 августа. Так что жителям Краснодара предстоит приготовиться к погодным сюрпризам. Ожидается не только сильный ливень, но и гроза. Возможен град. Кроме того, предупреждают краснодарцев и об усилении ветра.
Стоит сказать, что ливень особо не собьет температурные отметки. Значения на столбиках термометров хоть и станут ниже, но по ощущениям прохладнее не будет.
- Температура воздуха ночью +20-22°, днем отметки повысятся до 28-30 градусов, - уточняют в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
ВАЖНО!
Жителей и гостей Краснодара просят быть осторожными. На время непогоды лучше не выходить на улицу.
При возникновении чрезвычайных ситуаций можно обращаться в ЕДДС по телефону 8 (861) 214-33-36 или 112.
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