Наташа Королева врезала завистникам после тайного отъезда в США

Наташа Королева с супругом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Похоже, что еще одна поп-звезда покинула Россию и перебралась за рубеж. В эмиграции заподозрили Наташу Королеву. Певица выложили фотографии в соцсетях, а на на снимках поклонники узнали пейзажи Нью-Йорка. Подозрения только усилил тот факт, что исполнительница хита «Дельфин и Русалка» купила только один билет в США.

Недавно в Майами перебралась мама Королевой - Людмила Порывай. Не исключено, что родительница приехала первой, чтобы подготовить территорию для семьи дочери. Но эти подозрения только вывели из себя Наташу.

- Мама в возрасте. К сожалению, ей сейчас сложно, как прежде, по несколько раз в год летать ко мне в Москву. Поэтому я выбралась к ней. У меня выдалось несколько свободных дней, и я решила проведать маму. Почему у нас сразу начинают придумывать какие-то скандалы, приплетать семейные разборки, измену Родине? – разнервничалась Королева.

Возможно, если бы отъезд в США случился в другое время, на него никто бы не обратил внимание. Но в 2022 году самой популярной тема стало количество звезд, эмигрировавших за рубеж. Например, группа Little Big с июня 2022 года просит называть себя коллективом из Лос-Анджелеса. Также отбыл в США экс-продюсер группы “Ласковый май” Андрей Разин. Словом, опасения поклонников творчества Наташи имели под собой почву.

- У людей полное отсутствие самоуважения. Просто хватают что-то, не зная что, и пишут свои извращенные дешевые фантазии, бесцеремонно пытаясь столкнуть людей лбами и дискредитировать человека, - закатила она истерику.

Возможно, что разозлилась Королева не зря. Подозрения в эмиграции могут лишить ее работы в России. Хотя сама певица заверяет – она востребована по всему миру и ее поездка носит абсолютно рабочий характер.

- Я - артист мирового уровня, у меня огромная творческая история. И по работе мне приходится много ездить не только внутри моей любимой страны, но и за ее пределами. И в этом нет ничего предосудительного... А дешевки пишут всякое ..., - цитирует kp.ru бывшую жену Николаева.

В качестве доказательства 49-летняя певица опубликовала видео из Нью-Йорка, которое подписала «Спасибо, Нью-Йорк! Полетела птичка дальше».