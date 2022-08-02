В Сочи до конца недели прогнозируют дожди и грозы

До конца недели ожидаются дожди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи метеорологи обещают дожди и грозы до конца недели. Но при этом два дня будут солнечными. Стоит отметить, что непогода сохранится до 7 августа по всему югу России.

- В Сочи кратковременные дожди и грозы продержатся до четверга. Затем осадки сделают двухдневную передышку, а в выходные вновь атакуют город-курорт, - рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам метеоролога, жителей Краснодарского края ожидает неустойчивая, с локальными ливнями погода. Но, как удалось узнать «КП» - Кубань», солнце будет прогревать воздух. Так, в Сочи температура составит 26-28 градусов.

Подробный прогноз погоды:

3 августа (среда). В течение суток ожидается малооблачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха ночью +23...25 градусов, днем +27...29 градусов, ветер западный, умеренный.

4 августа (четверг). Днем метеорологи обещают ясную погоду с небольшим дождем. А днем воздух прогреется до +28 градусов. Ночью температура составит +23…25 градусов. Ветер западный, умеренный.

5 августа (пятница). Ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха ночью +23…25 градусов, а днем +26…28. Ветер также западный, умеренный.

6 августа (суббота). В выходной будет малооблачная погода и дождь. Возможна гроза со слабым ветром. Температура ночью +22…24 градуса, днем +26…28.

7 августа (воскресенье). Метеорологи под конец недели обещают ясную погоду без дождя. Но при этом возможна гроза. Ночью температура воздуха составит +23…25 градусов, а днем +27…29 градусов. Ветер западный, умеренный.