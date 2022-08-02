Житель Сочи рассказал, как обманывают туристов на границе с Абхазией

Сотни машин ждут своей очереди, чтобы пройти таможенный контроль. Фото: den_is_travel.

На курортах Краснодарского края сейчас отдыхают сотни тысяч туристов. Больше всего отпускников в Сочи. Люди стремятся посетить как можно больше достопримечательностей. Они едут на целебные источники, в горы, а некоторые еще успевают и на экскурсию в соседнюю Абхазию попасть. В разгар сезона на границе не протолкнуться - на таможенном контроле всегда очередь из машин. Тех, кому невтерпеж, ловят местные дельцы и озвучивают им заманчивое предложение - проскочить пробку за деньги.

- На повороте на границу КПП «Псоу» стоят непонятные личности. Они берут тысячу рублей якобы за то, что вас куда-то провезут, - рассказывает житель Сочи Илья Романов. - На самом же деле это поле чудес, как Буратино. Даете тысячу рублей, а они вас по обычному пути ведут. Подводят к объездной полосе, где автобусы стоят.

По словам Ильи Романова, там туристов, которым обещали быстрый проезд, бросают. В итоге отдыхающие, рассчитывавшие сэкономить время, стоят вместе со всеми, только в другой очереди.

- Платного прохода на КПП «Псоу» нет, - еще раз напомнил сочинец отпускникам, а также добавил, что мошенники, как правило, предлагают свою услугу лишь едущим в автомобилях с номерами других регионов, поскольку знают, что жители Краснодарского края их просто высмеют.

В полиции о подобных уловках знают, местные дельцы так пытаются заработать уже не первый год. Однако в 2022-м никто из обиженных туристов в полицию не обращался, во всяком случае пока.

- На данный момент ни одного заявления от пострадавших не зарегистрировано, - сообщили в пресс-службе ОМВД России по федеральной территории Сириус.