Дайте 2 млрд рублей. Чтобы обеспечить один дом теплом в Краснодаре, жители другого требуют баснословных денег

Этот дом в Краснодаре не могут сдать в эксплуатацию из-за того, что к нему не подведена теплотрасса

Жилой комплекс на улице Селезнева, 104/2 в Краснодаре должны были сдать еще в 2016 году. Но застройщик обанкротился, стройка встала. Больше трех лет дом просто стоял и разрушался. Пока в 2018 году достраивать его не взялась другая компания - ООО «Камбер». Уже сейчас дом на 548 квартир готов, но сдать его в эксплуатацию пока не могут. Дело в том, что к нему необходимо провести теплотрассу, а для этого - врезаться в магистральный трубопровод, который идет за домом по улице Селезнева, 96. По-другому оснастить теплом огромный жилой комплекс просто не получится.

Но жильцы краснодарской пятиэтажки на Селезнева, 96 выступили против того, чтобы за их домом проходила теплотрасса. И не дают своего согласия на это. А правила таковы: участок, по которому должна пройти отопительная труба, находится на земельном участке, относящемся к муниципальной земле, но вблизи земельного участка, относящегося к дому по ул. Селезнева, 96. И на общем собрании все собственники квартир должны проголосовать за то, чтобы за домом начались работы. Жильцы переживают, что труба доставит им массу неудобств.

С жильцами дома по улице Селезнева, 96 встретились представители мэрии Краснодара, тепловики и ресурсоснабжающая организация

- Где гарантии, что трубу не прорвет? Где гарантии, что мы не будем мерзнуть зимой из-за этого? - негодует одна из жительниц дома на Селезнева, 96.

А другой и вовсе выдвинул условие застройщику - выплатить 2 млрд рублей.

- Нам этот проект уже достался таким, какой есть, что-то другое сделать мы уже не можем. Наша задача достроить дом, чтобы те люди, кто купил в нем квартиру, въехали и жили, - говорит инженер технического сопровождения компании-застройщика Сергей Кокошкин. - Почему при проектировании жилого комплекса не предусмотрели альтернативный вариант прокладки теплотрассы, мы тоже сказать не можем. Изначально дом строился не нами. Мы просто взялись его доделывать. И теперь хотим решить этот вопрос. Прокладка труб будет осуществляться глубинным проколом, без разрытия поверхности, мы понимаем, что строительные работы могут принести жильцам дома на Селезнева, 96 определенный дискомфорт. Поэтому предлагаем со своей стороны благоустроить детские площадки во дворе, возможно, сделать отмостки или отремонтировать входные группы. Мы готовы к диалогу.

Схема теплотрассы

Чтобы успокоить жителей пятиэтажки и объяснить, что теплотрасса не доставит им неудобств, во дворе Селезнева, 96 устроили собрание. На него пришли представители мэрии Краснодара и «Краснодартеплоэнерго».

- Другой вопрос, который волнует жителей, это то, что им может не хватить тепла зимой после того, как появится теплотрасса. Мы готовы провести ревизию теплосистемы дома, усилить ее необходимым оборудованием, чтобы в квартирах было жарко. Мы готовы обсудить все это с вами, - обратился к жильцам дома Сергей Кокошкин.

В свою очередь, ресурсоснабжающая организация «Краснодартеплоэнерго» сообщила, что в рамках прокладки новой теплотрассы уже переоборудоваются, переоснащаются ЦТП, обслуживающие данный район города. Все работы будут завершены до начала отопительного сезона.

- Тепловые сети, от которых запитан этот район, идут от краснодарской ТЭЦ, это большая система теплоснабжения, на которой завязаны улицы Селезнева, Старокубанская, Ставропольская, - объяснил представитель «Краснодартеплоэнерго». - В рамках развития системы уже установлена часть новых насосов, также скоро будет введена в строй и новая насосная станция. И все запустим в строй не позднее 15 октября 2022 года.

Кстати, достройка дома на Селезнева, 104/2 идет в рамках исполнения постановления губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева от 03.12.2020 № 794 «О мерах по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств краевого бюджета».

Поэтому в администрации Краснодара ситуация с прокладкой теплотрассы на Селезнева находится под особым контролем.

Разрешение от водоканала

- Прокладка теплосети планируется по земельному участку, находящемуся в ведении муниципального образования, - пояснил на встрече с жильцами дома начальник отдела коммунального хозяйства Карасунского округа Краснодара Максим Потанин. - Технические условия на подключение дома к теплосетям разработаны в рамках плана развития города и теплосетей Краснодара. А техусловия на на прокладку теплосети были выданы при согласовании проекта возведения дома и получения разрешения на строительство.

По итогу собрания компания, которая достраивает жилой комплекс на улице Селезнева, направила жильцам свои предложения.

Так, она предлагает:

- провести ревизию элеваторного узла системы отопления для увеличения эффективности работы вплоть до полной замены трубопроводов и запорной арматуры с теплоизоляцией;

- установить современное устройства учета тепла;

- установить циркуляционные насосы, а также выполнить работы по текущему не капитальному ремонту дома (привести в порядок помещения общего пользования, отремонтировать козырьки входной группы).

Сможет ли инвестор выполнить работы по достройке дома или жильцы продолжат чинить препятствия, покажет голосование.