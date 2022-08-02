Ураганный ветер валит деревья в Ейске.

Страшная непогода накрыла Краснодарский край. Серьезный удар стихии получили северные районы региона. Ейск накрыл ураган. В городе с самого утра поднялся сильный ветер, который с каждым часом усиливался. В какой-то момент порывы стали такими резкими и мощными, что люди с трудом могли устоять на ногах.

Видео жуткого урагана в Ейске засняли жители. На кадрах видно, что ветер сносит все вокруг. По словам местных жителей, скорость его порядка 30 метров в секунду.

- Ураган поднимает повсюду пыль и мусор. Дует так, что ничего толком и не видно. Мы едва сумели дойти до дома, потому что приходилось глаза закрывать! - жалуются жители Ейска на непогоду.

Ураганный ветер валит деревья в Ейске. Как рассказывают местные жители, в городе они повалены сразу на нескольких улицах. Вырвало с корнем дерево в районе пересечения улиц Хмельницкого и Мира, а также на пересечении Хмельницкого и Таманской.

- Своими ветвями во время падения они порвали провода, - говорят жители Ейска.

О пострадавших пока не сообщается. Однако жителям и гостям города рекомендуют не выходить на улицу, пока бушует ураган.

БУДЬ В КУРСЕ!

Во время урагана старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах и противорадиационных укрытиях, которые есть в населенных пунктах. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра.

Если ураган застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место у стен внутренних помещений, у встроенных шкафов, в коридоре, в ванных комнатах, кладовых, туалетах, в прочных шкафах, под столами.