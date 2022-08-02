В Сочи экс-начальника в Росимуществе осудили за взятку в 50 млн рублей

Экс-начальнику грозит тюрьма. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи вынесли приговор бывшему начальнику одного из отделов центрального аппарата Росимущества. По данным следствия, Алексей Пустовой и Павел Гриб потребовали взятку у своего знакомого. Взамен они решили вопрос по аренде земельного участка. Суд признал мужчин виновными по статье «Посредничество во взяточничестве».

В декабре 2017 года экс-начальник в Росимуществе Алексей Пустовой предложил своему знакомому решить вопрос о предоставлении ему в аренду земельного участка для дальнейшего строительства. Также коррупционеры заявили, что у них имеются связи в Росимуществе и суде.

Естественно, данное предложение было не бесплатным. К слову, экс-начальник и его знакомый попросили ни много ни мало – 50 миллионов рублей. Но зато мужчина смог бы получить положительный ответ в предоставлении ему земельного участка.

- Мужчина согласился и в период с января 2018-го по июль 2020 года передал фигурантам якобы для передачи указанным должностным лицам денежные средства в общей сумме более 33,5 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Но после передачи денег мужчина решил обратиться в полицию. Видимо, он понял, что действия Гриба и Пустового носят противоправный характер. Деятельность экс-начальника в Росимуществе и его знакомого была пресечена.

Суд в отношении Павла Гриба назначил два года тюрьмы и штраф в 33,5 миллиона рублей. А экс-начальнику в Росимуществе Алексею Пустовому грозит один год и шесть месяцев тюрьмы. На данный момент приговор в законную силу не вступил.