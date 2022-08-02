На Кубани собрали урожай арбузов и дынь весом в 3 тысячи слонов: сколько стоит новый урожай

В Краснодарском крае убрано 1,5 тысячи гектаров арбузов и дынь

В Краснодарском крае начался сбор бахчевых. Убрано уже 1,5 тысячи гектаров арбузов и дынь. Любимые летние лакомства появились на прилавках магазинов и рынков, ими торгуют вдоль трасс, везут в другие регионы страны.

Бахчевые в Краснодарском крае выращивают в Темрюкском, Кавказском, Гулькевичском и Белоглинском районах. Для фермеров сейчас горячая пора - нужно сбыть урожай и получить доход. Они торгуют прямо с поля. А еще предлагают покупателям приятную опцию - можно пойти на бахчу и самому выбрать ягоду.

- Мы организовываем самосбор каждые выходные. Люди могут выбрать понравившийся арбуз, причем цена будет чуть ниже, чем с нашего прилавка, - говорит фермер из Темрюкского района Надежда Руднева.

«Охота» на бахче и торговля на рынке - не единственный доход фермеров. Они сдают арбузы оптом.

- Телегами забирают и везут по краю. Конечно, цена за опт не такая высокая, но нам деваться некуда. Столько продать сами мы все равно не сможем, - признается Руднева.

На городских рынках - арбузные развалы

В Краснодаре цены на арбузы пока держатся высокими. Можно найти ягоду даже по 40 рублей за кг. Но в среднем он стоит 25 рублей за килограмм. Зато разброса цен на дыни нет. За нее попросят 60-65 рублей.

А вот в Сочи арбузы дешевле, чем в краевой столице. Местами даже на 5 рублей. Но цена дыньки кусается. 100 рублей за килограмм ароматного плода - ни много ни мало!

КОНКРЕТНО

Порционные, желтые и без семян

На Кубани в 2022 году бахчевыми культурами - арбузами и дынями - засеяно более 5 тысяч гектаров. При этом в регионе выращивают экзотические виды. Покупатели могут оценить на вкус бессемянные арбузы, с желтой мякотью и порционные - весом до 500 г.

- На сегодняшний день урожай составляет более 18,2 тысячи тонн, из которых 70% - арбузы. Прогноз по урожаю на уровне прошлых лет - 76 тысяч тонн продукции, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства сельского хозяйства по региону.

Кубанские арбузы и дыни можно увидеть на прилавках Москвы, Санкт-Петербурга, северных регионов, Сибири и Центральной России.

ЦЕНЫ

В Сочи

Арбузы - 20-25 рублей

Дыня - 65-100 рублей

В Краснодаре

Арбузы - 22-40 рублей

Дыня - 60-65 рублей

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ

- Разрезать арбуз на пробу - запрещено. На месте разреза быстро размножаются вредные бактерии.

- Лучше выбирать арбуз среднего размера.

- Пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть ярко-желтого или оранжевого цвета.

- Если легко можно проткнуть кожуру ногтем, то значит, арбуз не созрел.

- Усик и плодоножка должны быть сухими.

- Определить нитраты на глаз сложно. Но есть несколько признаков, что арбуз «накачали». Цвет мякоти ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком, волокна не белые, а желтоватые. У «химического» арбуза поверхность среза гладкая, а должна быть с крупинками.