Директор молочно-консервного комбината рассказал, как делают любимое мороженое президента России

Владимир Путин угощает мороженым президента Турции Эрдогана. Фото Анастасия Савиных/ТАСС.

Вышел новый выпуск программы «Без маски», который ведет журналист «Комсомолки» Дмитрий Михеев. Гостем пятого выпуска шоу стал Игорь Московцев - генеральный директор молочно-консервного комбината, где выпускают любимое мороженое президента РФ Владимира Путина.

Глава государства покупает сделанное в Кореновске мороженое на авиасалонах МАКС в подмосковном Жуковском. В 2017 году Владимир Путин выбрал ванильный рожок, а в 2019-м – два пломбира в вафельном стаканчике.

– В первый раз мы не знали, что Владимир Путин подойдет к нашему холодильнику с продукцией на авиашоу, - рассказывает в программе «Без маски» Игорь Московцев. - Когда президент во второй раз выбрал наше мороженое, для нас это было высокой оценкой: повторяющийся выбор в классических продажах означает, что человека устраивает качество. Присутствие нашей продукции в Кремле, где в буфетах стоят наши холодильники-лари, – это хорошая работа отдела продаж.

Глава государства отдает предпочтение морожному из Кореновска. Фото: Алексей Никольский, ИТАР ТАСС.

По словам Игоря Московцева, залог качества мороженого - это свежее классное сырье и классическая советская рецептура. За нею следит главный технолог завода Валентина Билькова. Продукция предприятия, являющегося партнером Росконгресса, была неоднократно представлена на экономических форумах в Сочи, Петербурге и Владивостоке.

– От китайцев, приезжавших к нам на фабрику, мы узнали, что коробку нашего мороженого во время визита в Россию подарили председателю Китайской Народной Республики Си Дзиньпину, – добавляет Игорь Московцев.