Пенсионер выжил в лесу на Кубани после пяти дней голодных блужданий

82-летнего Виктора Ещенкова нашли живым на шестой день поисков

Семья Ещенковых из Горячего Ключа последние пять дней жила без сна. Виктор Миронович вышел на привычную прогулку в лес близ дома и... потерялся. Когда он не вернулся домой через три часа, родные забили тревогу и начали поиски, а спустя ещё пару часов пожилого мужчину искали сотни неравнодушных людей.

27 июля в полдень Виктор Миронович вышел из дома. Погода в тот день стояла жаркая, пенсионер надел голубую футболку, темно-серые брюки и черные туфли. Именно эти предметы одежды не уставали называть родственники и волонтеры каждому прохожему во время поисков.

Разыскивать мужчину родные сначала пытались своими силами, но тщетно. Лес очень большой. Чтобы обойти его, нужно много людей.

- Родственники обратились к нам ранним утром 28 июля. Мы оперативно собрали людей и начали поиски. Участие принимали родственники, добровольцы, полицейские, кинологи. Около 100 человек не теряли надежду и прочесывали каждый метр местности, - рассказывает «КП» - Кубань представитель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Александр Кропачев.

Добровольцы помогали с поисками днем и ночью. Фото: Добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Важно было как можно скорее отыскать пожилого мужчину. Как оказалось, он не ориентируется в пространстве, а значит, в любой момент с ним могла произойти беда.

По словам поисковиков, первым делом стали сокращать зону поиска. В этом помогла полиция. Они отсмотрели записи видеокамер на всех улицах города. Ни в один объектив Виктор Миронович не попал, а это означало, что из леса он не выходил. Благодаря этому поисковики расчертили карту и распределили группы по разным зонам.

Родные забили тревогу и начали поиски, а спустя ещё пару часов пожилого мужчину искали сотни неравнодушных людей. Фото: Добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Вместе с добровольцами прочесывали местность и родные Виктора Ещенкова. Они ни на секунду не выпускали телефона из рук – вдруг кто-то позвонит и сообщит радостную весть.

- Было просмотрено множество кадров с видеокамер, расклеены объявления и разосланы ориентировки по социальным сетям, - добавил Александр Кропачев. - Самым страшным в пропаже пожилых людей являются дезориентация, обезвоживание и переохлаждение.

Как сообщают поисковики, самое важное в такой ситуации - сократить зону поиска. Фото: Добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Поиски затянулись на долгих пять дней. 2 августа, наконец, пришли добрые вести - нашелся, жив! Виктора Мироновича нашел один из волонтеров. Обессиленный мужчина, увидев людей, тут же улыбнулся. Говорит, все дни прислушивался к каждому шороху, к каждому писку, боясь пропустить голос родных.

- Нашли дедушку совершенно случайно. Он находился в 13 или даже 15 километрах от дома. Обнаружили его около устья реки Соленая глубоко в лесу, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» внучка потерявшегося пенсионера Влада. - Он чудом остался жив. Как он нам рассказал, все эти дни он ничего не ел и не пил! Блуждать по лесу долго не смог, присел у водоема, потому что силы совсем иссякли. Но, к счастью, мы его нашли!

Растерянного и голодного, но, самое главное, живого пенсионера передали медикам. Ему назначили комплекс восстановительных капельниц. Ближайшие дни он проведет в постели. Важно, чтобы мужчина поскорее отошел от стресса.