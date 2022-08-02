Доплавались. Двух сапбордистов в Анапе пришлось спасать инспектору заповедника

Сапсерфинг пользуется популярностью у туристов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Морские прогулки на сап-досках в Анапе популярный досуг среди туристов. Модное направление отдыха захватывает все больше поклонников. Баланс на доске с веслом сулит отличную физнагрузку, умиротворение и веселое развлечение.

Вот и парочка туристов, предвкушая сразу комплекс удовольствий, арендовала доску и решила поплавать в акватории заповедника «Утриш». Но силы свои молодые люди явно не рассчитали. На территории Анапы последнюю неделю с берега в сторону моря дует отжимной ветер. В такие дни на пляжах курорта запрещают пользоваться надувными кругами и матрасами.

Неизвестно, почему парочка потеряла бдительность и перестала обращать внимание на усиливающийся ветер, но в итоге их доску подхватило порывами и стало уносить все дальше от берега, пока они не стали черной точкой на горизонте. История бы могла закончиться трагически, если бы эта самая точка не привлекла внимание бдительного инспектора заповедника Виталия Куклина.

- Во время патрулирования морской акватории заповедника «Утриш» госинспектор Виталий Куклин заметил некий объект, который едва виднелся на горизонте на расстоянии трех километров от берега. Присмотревшись в бинокль, инспектор понял – его опасения подтвердись, там действительно были люди, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Утриш».

Вызывать на помощь спасателей уже было некогда. Виталий самостоятельно бросился на помощь тонущим.

- Ребята не взяли с собой мобильные телефоны, поэтому не могли даже позвонить родным, чтобы сообщить о том, что им необходима помощь, - Виталий Куклин вспоминает, что парень с девушкой были уже настолько ослаблены борьбой с ветром, что с трудом держались на одной доске.

Неутихающий ветер и волны не позволили взять обоих на гидроцикл инспектора. Тогда было принято решение эвакуировать ребят на буксире. Парень схватился за конец веревки, его подруга легла на доску, и таким образом они добрались до береговой линии заповедника.

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