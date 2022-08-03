Режим ограничения полетов в аэропорты юга России продлили до 11 августа 2022 года

Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика по-прежнему закрыты до 11 августа

В аэропортах Краснодара, Геленджика и Анапы продлили режим ограничения полетов до 11 августа. Об этом сообщили в Росавиации.

- Режим временного ограничения полетов аэропортов Краснодара, Анапы, Геленджика продлевается до 11 августа 2022 года, - отметили в ведомстве.

Напомним, закрытие неба для гражданской авиации связано с обеспечением безопасности в связи с проведением спецоперации на Украине.

Полеты также приостановлены из аэропортов Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В штатном режиме продолжает принимать пассажиров воздушная гавань Сочи. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Кроме этого, можно воспользоваться транспортными узлами Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Все изменения в расписании работы аэропортов и авиакомпаний размещены на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.