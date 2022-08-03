Девушка получила ожог лица второй степени после похода в краснодарский салон красоты

Поход в салон красоты обернулся неприятностями со здоровьем Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дворе - разгар лета, естественного ультрафиолета - хоть отбавляй. Но краснодарские красотки не хотят часами лежать на пляже. Чтобы загореть, достаточно 10 минут под искусственными лампами в салоне красоты, и на пляж можно отправляться уже загорелой. Правда, этих же считанных минут достаточно, чтобы изуродовать себя и пошатнуть здоровье.

Так и произошло с жительницей Краснодара Ярославой.

- Эту студию загара я посещала два года и всегда все было отлично. Я прекрасно знаю свою норму: 10-12 минут, и ты конфетка. Никогда не возникало никаких проблем или конфликтных ситуаций. Тем не менее после последнего посещения, буквально через пару часов, лицо начало краснеть, появилось жжение, - рассказывает она.

Девушка даже попыталась высказать претензию салону. Но там нештатную ситуацию с оборудованием исключили.

- Я списалась с администратором студии и уточнила, была ли превышена мощность ламп или их замена, но там все отрицали, - продолжает краснодарка. - К этому времени мое лицо постепенно стало превращаться в ужаленный пчелами мячик.

Врачи поставили ей диагноз - ожог второй степени. Девушка не показывается на улицу.

Справедливости ради надо сказать, что в студии загара все же нашли причину ожога клиентки.

- Как выяснилось, передо мной на лампе лопнуло защитное стекло. Я загорала под чистым ультрафиолетовым излучением, - говорит пострадавшая.

К слову, студия загара, в которой побывала Ярослава, считается элитарной. За минуту под искусственным "солнцем" здесь берут 30 рублей.

- Мы данную ситуацию не комментируем. Если захотим что-то по данному поводу сообщить, то свяжемся с вами, - ответили "КП" - Кубань" в студии загара премиум-класса, как гласит слоган на их сайте.

Надо сказать, по закону о правах потребителей, оказание некачественной услуги карается.

- Жалоба в надзорный орган, будь то прокуратура или Роспотребнадзор, обязательно должна быть рассмотрена. И если есть медицинские подтверждения того, что услуга нанесла вред здоровью, то организация будет обязана покрыть материальный и моральный ущерб клиентки салона красоты, - уточнил "КП" - Кубань" адвокат АБ "Правовой статус" Алексей Иванов.

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