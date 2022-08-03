Число зараженных коронавирусом на Кубани снова растет

Прививайся от "короны", если хочешь быть здоров. Фото: Архив "КП"

Острая фаза пандемии в Краснодарском крае прошла. Вот только вирус никуда не делся. Потому, например, перинатальные центры вновь начали принимать пациентов только со свежими ПЦР-тестами. «КП»-Кубань» узнала, ждать ли возвращения обязательного масочного режима и введения других антиковидных мер.

COVID-прирост в пик сезона

Если 1 июля 2022 года, по данным краевого управления Роспотребнадзора, положительные лабораторные тесты на «корону» были у 80 пациентов больниц региона, то спустя месяц картина уже иная - коронавирус подтвержден у 163 человек. Всего за минувшие сутки оперативный штаб края зафиксировал 378 подтвержденных случаев COVID-19, среди них — 20 детей. При этом в антилидерах фигурирует Краснодар, где 97 случаев заражения, Сочи – 48 заболевших и Новороссийск – 25.

Число положительных тестов на коронавирус снова растет. Фото: минздрав края.

– По данным ВОЗ, за последние недели заболеваемость коронавирусом в мире выросла на треть. Краснодарский край не стал исключением, уровень заболеваемости за последние дни вырос. Если в конце июня показатели держались на уровне 20-30 выявленных случаев заражения в сутки, то, например, 21 июля их уже было 120, – рассказал «КП» - Кубань» главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Краснодарского края Сергей Зотов. – Коронавирус никуда не исчез, он по-прежнему продолжает мутировать. К тому же сейчас идет туристический сезон, сняты все ограничения, это тоже способствует распространению COVID-19.

По данным Росстата, 83% умерших от COVID-19 – это пациенты в возрасте старше 60 лет. Поэтому Роспотребнадзор снова напоминает людям этой возрастной категории даже летом носить маски в общественных местах, а всем остальным соблюдать правила профилактики. Они просты: в случае плохого самочувствия, высокой температуры и кашля изолироваться дома и вызвать врача, не занимаясь самолечением; чаще мыть руки и проветривать помещения.

Прививки – только в поликлиниках

Также врачи не устают говорить о том, что единственный эффективный способ защититься от «короны» – вакцинация.

– Если мы не будем продолжать прививаться или ревакцинироваться от COVID-19, даже при наличии антител, то рискуем снова получить новую колоссальную вспышку заболеваемости, – добавляет Сергей Зотов.

Прививку можно сделать в своей поликлинике. Фото: Архив "КП"

Как пояснили «КП» - Кубань» на горячей линии министерства здравоохранения Краснодарского края, вакцинироваться от коронавирусной инфекции в регионе сейчас можно только в поликлиниках по месту жительства или амбулаториях. Их полный список есть на сайте ведомства.

Мобильные пункты вакцинации от ковида в Краснодарском крае не работают с весны. Прививку всем желающим ставят в поликлиниках — с потоком медучреждения справляются, очередей у процедурных кабинетов нет. Кстати, прививку по-прежнему делают несколькими вакцинами. Все зависит от того, какую партию получило медучреждение: это может быть «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «ГамКовиВак».

При прививке вакцину можно выбрать. Фото: Архив "КП"

КОНКРЕТНО

Масочного режима и нерабочих дней пока не ждем

Замруководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная:

– Текущая ситуация по заболеваемости коронавирусом не дает оснований говорить о его новой волне и необходимости каких-либо ограничений. По данным оперативного ретроспективного эпидемиологического анализа, суточные показатели заболеваемости в Краснодарском крае сейчас ниже аналогичных показателей этого же периода 2021 года. По-прежнему регистрируются легкие формы заболевания, процент госпитализаций крайне низок, летальность не растет.

Говорить о новой волне коронавируса можно будет только в том случае, если удельный вес новых штаммов в структуре общей заболеваемости превысит 80 процентов. В настоящее время в Краснодарском крае по-прежнему циркулирует вариант коронавируса «омикрон».

БУДЬ В КУРСЕ

Где сделать прививку от ковид в Краснодаре:

Амбулатория НИИ ККБ №1: проезд им. Репина, 3, тел. (861) 991-01-43,

поликлиника № 2: ул. Володарского, 10, тел. (861) 274-67-81,

поликлиника № 3: ул. Ставропольская, 142, тел. (861) 239-68-56,

поликлиника № 4: ул. Гоголя, 91, тел. +7 (988) 888-03-39,

поликлиника № 5: Калинина, 243, тел.(861) 255-66-52,

поликлиника № 7: ул. Пушкина, 51, тел. +7 (991) 076-78-13,

поликлиника № 8: ул. 3-я Целиноградская, 1, тел. (861) 238-44-41,

поликлиника № 9: ул. Атарбекова, 27, ежедневно с 09:00 до 15:00, перерыв с 12:00 до 13:00,

поликлиника № 10: ул. Коммунаров, 229, тел. (861) 259-39-62,

поликлиника № 11: ул. Садовая, 9, ежедневно с 10:00 до 18:00,

поликлиника № 12: ул. Вавилова, 9, тел. (861) 228-06-09,

поликлиника № 13: ул. им. Силантьева, 76/1, тел. +7 (953) 097-73-53,

поликлиника № 14: ул. им. академика Лукьяненко, 81, тел. (861) 222-22-53,

поликлиника № 15: ул. Селезнева, 94, тел. (861) 233-42-88,

поликлиника № 16: ул. Московская, 66, тел. +7 (962) 870-32-28,

поликлиника № 17: ул. Симферопольская, 16, тел. +7 (918) 183-11-79,

поликлиника № 19: ул. Офицерская, 42, тел. +7 (961) 224-72-11,

поликлиника № 22: ул. Калинина, 13А, тел. (861) 221-58-52,

поликлиника № 23: ст. Елизаветинская, ул. Новая, 46, тел. (861) 290-72-90,

поликлиника № 25: Платановый бульвар, 10А, тел. +7 (938) 540-20-60,

поликлиника № 26: ул. Постовая, 18, тел. (861) 268-66-62,

поликлиника № 27: ул. им. Дмитрия Благоева, 16, тел.(861) 237-55-15.