Почему в Новороссийске отменили байк-рок-фестиваль «Тамань – полуостров свободы»

Гости байк-рок-фестивалей любят оторваться. Фото: Михаил ПАТЛИС

Байк-рок-фестиваль «Тамань – полуостров свободы» в 2022 году «переезжал» трижды: из-за спецоперации его перенесли из поселка Веселовка на Суджукскую косу в Новороссийск, а с косы – на центральный стадион города из-за жалоб экологов. За неделю до события администрация города рекомендовала передвинуть фестиваль на сентябрь, но организаторы перенести байк-рок-шоу на год.

Байкерам на косе не место

«Тамань – полуостров свободы» – самый крупный байк-фестиваль на территории Краснодарского края: до пандемии он в течение четырех дней собирал в поселке Веселовка (Янтарь) Темрюкского района до 100 тысяч человек. Последний раз байк-рок-шоу проводилось в 2019 году в станице Голубицкой, а затем коронавирус и связанные с ним запреты массовых мероприятий на два года «отменили» фестиваль.

Весной 2022 года организаторы события вновь заявили его проведение в Веселовке, но не получили согласия администрации Темрюкского района «в связи со спецоперацией на Украине в целях безопасности участников». После переговоров с администрацией Новороссийска было найдено другое место проведения: Суджукская коса. Администрация города согласовала эту локацию при условии получения организаторами разрешения в министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

Мотоциклы и рокеры - не лучшее соседство для обитателей охраняемых природных зон. Фото: Михаил ПАТЛИС

– Суджукская коса – это две полоски суши вокруг лагуны, она же озеро Соленое, где обитают около 200 видов птиц, многие из которых занесены в Красную книгу, черепахи, змеи и множество других животных. Практически круглосуточная громкая музыка и вибрации колонок, рев мотоциклов и неизбежный мусор, который оставят гости фестиваля, заставили нас обратиться с требованием запрета проведения байк-шоу на косе в администрацию и прокуратуру города, – рассказала «КП» - Кубань» экоактивистка из Новороссийска Екатерина Сербина.

На официальном сайте фестиваля полным ходом шла продажа билетов, был размещен план сцены и других объектов на территории фестиваля на Суджукской косе, заявлены музыканты-участники: Гарик Сукачев, группы «Кипелов», Lumen, «Наив» и другие. Но 21 июня 2022 года министерство природных ресурсов Краснодарского края запретило проведение фестиваля «Тамань – полуостров свободы» на территории особо охраняемых природных территорий Суджукская лагуна и Прилагунье.

Стадион Новороссийска не примет байк-рок-шоу в 2022 году. Фото: Михаил ПАТЛИС

Увидимся через год?

После запрета проведения байк-рок-фестиваля на Суджукской косе администрация Новороссийска согласовала его проведение с 10 по 14 августа 2022 года на центральном стадионе города. Однако 1 августа антитеррористическая комиссия Новороссийска своим решением постановила «проведение мероприятия перенести на более поздний срок (сентябрь 2022 года), тщательно проработав все вопросы обеспечения безопасности, максимально исключив негативное влияние на граждан и гостей города». После публикации протокола заседания комиссии на сайте администрации Новороссийска 3 августа 2022 года организаторы байк-рок-фестиваля «Тамань – полуостров свободы» сообщили в соцсетях о переносе события на год.

Решение антитеррористической комиссии Новороссийска, после которого фестиваль перенесли на год. Скриншот: соцсети фестиваля.

В телеграм-канале фестиваля размещено такое сообщение: «Фестиваль переносится на 2023 год. Друзья, у нас очень плохие новости: вечером 1 августа администрация города Новороссийска прислала нам решение антитеррористической комиссии города по вопросу проведения нашего фестиваля, в котором отменяет ранее выданное разрешение и запрещает проведение мероприятия в августе из-за невозможности с их стороны обеспечить общую безопасность гостей фестиваля и горожан в связи с недавними событиями. В данной безвыходной ситуации нам остается только перенести фестиваль».

Четырехдневный абонемент на байк-рок-фестиваль «Тамань – полуостров свободы» в 2022 году стоил 8400 рублей, билет на один день – 4800 рублей. Сейчас обладателям билетов на отмененное событие его организатор, концертное агентство из Краснодара, предлагает обменять однодневные билеты на любой их концерт, который пройдет в течение года в Краснодаре, Ростове-на-Дону или Воронеже и подарки: фестивальный браслет и магнит. Держателям абонементов, которые решат обменять их на пропуск на фестиваль в следующем году, в подарок также предлагают в подарок билеты на концерты и фестивальную футболку. Кроме того, билеты можно вернуть на сайте организатора.

КОНКРЕТНО

Представитель организаторов фестиваля Даниил Коровайный:

– Вчера мы весь день провели в мэрии, пытаясь донести, что до мероприятия осталось всего одна неделя: у всех наших гостей уже куплены билеты до Новороссийска, забронировано жилье, с нашей стороны оплачена вся логистика для музыкантов-участников, гонорары, отели и техническая сторона фестиваля, заказана атрибутика фестиваля. Отмена фестиваля обернется для нас миллионными убытками.