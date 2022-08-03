Не томиться у границы в пробке можно, если знать лазейку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Курортный сезон на побережье Черного моря не сбавляет оборотов. Большая часть жителей России предпочитает отдых в Сочи. Именно на этом курорте продолжает работу единственный в крае аэропорт. Кроме того, приезжая в олимпийскую столицу, многие туристы успевают посетить множество экскурсий. А кто-то — еще и в Абхазию съездить.

Желающих немало. Ежедневно на контрольно-пропускном пункте в Адлере стоят в пробках сотни машин. Пропускная способность «коридоров» невелика. В пиковое время нередко скапливаются большие очереди, людям порой приходится ждать больше двух часов, чтобы пересечь границу.

- Стоять приходится под палящим солнцем. Жечь бензин понапрасну не хочется — в итоге изнываешь от жары, а укрыться толком и негде. На полосах стоят и легковушки, и автобусы. Пропускают очень долго — запаситесь терпением, - говорят туристы, стоя в пробках на границе.

Однако отдыхающие могут сэкономить драгоценное время в отпуске. Житель Сочи раскрыл секрет, как туристам не стоять в пробке на границе с Абхазией.

- Таможенники всегда досматривают автомобили. Естественно, чтобы проверить, например, автобус, требуется много времени. Гораздо быстрее перейти границу на своих двоих. Больше получаса это не занимает даже в разгар лета, - говорит сочинец Алексей Федоров. - Если вы приехали на автомобиле, то просто оставьте машину на стоянке рядом. После пересечения границы вы сможете сесть в Абхазии на такси или же в автобус, который довезет вас до любой известной достопримечательности.

Кстати, туристам стоит учитывать и время прохождения через границу. Пиковыми часами считаются — 7 - 9 утра, когда из Сочи и Адлера едут экскурсионные автобусы. Соответственно, обратно они возвращаются вечером — после 18:00. Очередей никогда нет в ночные часы.