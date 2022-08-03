Горничная отеля в Новороссийске с 15-летним стажем рассказала, как туристы воруют из номеров пульты для телевизора и даже оконные ручки

Персонал гостиниц тоже желает, чтобы постояльцы проявляли к ним уважение

Ирина 15 лет работает в респектабельном отеле Новороссийска. Здесь принимают туристов со всей страны. Не все из них едут в курортные Сочи, Анапу, Геленджик. У берегов города-героя тоже полно мест, которые, может, и не так популярны, но не менее привлекательны. И пляжи хорошие, и виды, и гостиницы подешевле.

Но персоналу этих самых гостиниц настолько надоело отбиваться от бесконечных нападок отдыхающих на отечественный сервис, что они тоже разоткровенничались. Выяснилось, что постояльцы сами не блещут культурой поведения.

Город-герой имеет много достопримечательностей. Фото: https://t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

- Я проработала в гостиничной сфере более 15 лет, и скажу, что, к сожалению, культурных, аккуратных, адекватных клиентов очень мало. Вы бы видели, какие грязные номера оставляют люди после себя. И речь тут не только про гостиницы эконом-класса, но и про достаточно дорогие, - рассказывает Ирина.

Туристы приезжают в Новороссийск тоже за морем Фото: Виктор КЛЮШКИН

Женщина жалуется, что за это время ей много раз приходилось сталкиваться с воровством.

- Постояльцы тащат все: полотенца, наволочки, простыни, подушки, выкручивают лампочки и вынимают батарейки из пультов, порой и пульты забирают с собой, - говорит она. - Был в моей практике случай, когда хотели вынести телевизор! А однажды постоялец снял смеситель и поставил заглушки. Были случаи, когда вынимали розетки и отвинчивали оконные ручки.

Гости, бывает, опорожняются в постели, причем не только по-маленькому.

- Если стошнило, аккуратно накрывают покрывалом и уходят. Часто путают душ с туалетом, могут даже сходить по-большому в душевую кабинку, - делится потаенным Ирина.

Новороссийск - не курортный, но здесь хватает санаториев и отелей. Фото: https://t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

К слову, такое непотребство позволяют себе не все. Но неуважение в разных формах к труду персонала проявляют частенько.

- Был такой хороший лозунг в СССР, потом его частенько осмеивали: "Уважайте труд уборщиц!" Но ведь он же о важном. О том, что труд каждого человека достоин уважения. Не надо опускаться до животного состояния, даже если вы в гостях и заплатили за это, - призывает отельер Иван Сергеев. - В пору подумать о создании какого-нибудь профсоюза для персонала гостиниц, чтобы им, как многим другим, за вредность давали молоко.

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