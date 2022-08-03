«Будто на машине времени в СССР попала»: в Сочи состояние поликлиники возмутило горожанку

Вот так выглядит лестница в здании. Скриншот видео читательницы.

Жительница Сочи Елена пошла на диспансеризацию в поликлиническое отделение городской больницы № 3. Там пенсионерка получила направление на исследование в кабинет маммографии, расположенный в Хосте.

Перед нами не заброшка, а строение, где работают два кабинета поликлиники. Скриншот видео читательницы.

– Когда я пришла, обнаружила полуразвалившийся дом с выбитыми окнами и почти неработающей медтехникой, - обратилась она к «КП» - Кубань». И показала видео.

На кадрах - облупленная штукатурка, сбитая плитка, разрисованные граффити стены, распахнутые двери пустых кабинетов и разбросанные по полу бумаги и древние мониторы, заколоченные фанерой окна и ни единой живой души в коридорах.

Окна в старой поликлинике или выбиты, или заколочены. Скриншот видео читательницы.

– Я впервые решила пройти диспансеризацию: из горбольницы №3 на улице 50 лет СССР меня отправили в здание поликлиники в Хосте, которое я с трудом нашла за одним из рынков. Старая, буквально разваливающася постройка без вывески с разбитыми или заколоченными окнами: внутри работал только один кабинет, – делится впечатлениями Елена. – Как будто я на машине времени попала в прошлый век. Здание снаружи и внутри выглядит, как «заброшка».

Тот самый полурабочий аппарат. Фото читательницы.

Женщина говорит, что и аппарат для маммографии в единственном открытом в этом ветхом здании кабинете тоже был древний.

– Я не раз проходила маммографию на современной медтехнике и мне есть с чем сравнивать. Аппарат постоянно заедал: специалист промучился 40 минут и предложил мне пройти исследование заново, но я отказалась от такой сомнительной перспективы, – добавляет женщина.

В здании царит запустение и беспорядок. Скриншот видео читательницы.

На горячей линии горбольницы № 3 Сочи пояснили, что в Хосте находится старое здание поликлинического отделения 1937 года постройки.

– Все службы из него переведены в основной корпус больницы по адресу ул. 50 лет СССР, тоже построенный в 1937 году, – сообщили в поликлинике. – Но для двух кабинетов, которые все еще принимают пациентов в Хосте, рентгена и маммографии, в основном корпусе физически нет места.