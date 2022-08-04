«После развода я расцвела». Многодетная мама из Ейска победила на конкурсе красоты

Анастасия Чиркова завоевала Гран-при конкурса красоты. Фото: личный архив

Чтобы выиграть конкурс красоты, надо сделать две вещи – развестись и переехать поближе к морю. 38-летняя Анастасия Чиркова два года живет в Ейске с 4 сыновьями. После расставания с мужем в городе на Азовском побережье у нее началась новая жизнь. Она одна воспитывает детей, работает маркетологом на удаленке и строит дачу в Должанской.

После развода расцвела

Анастасия Чиркова родом из старинного города Суздаль. Наверное, поэтому после школы она пошла учиться на художника-реставратора. А потом вышла замуж, и один за другим стали появляться дети. В декрете Настя не сидела сложа руки, делала украшения в сложной и кропотливой сутажной технике. Но в какой-то момент поняла, что жизнь надо менять. Сначала развелась, а через пять лет сменила серые пейзажи Подмосковья на степные просторы и южное солнце.

- После развода я расцвела. Смотрю на фото тех лет – никакого блеска в глазах, несчастная женщина. Все время я сидела дома. На момент переезда мы с мужем уже пять лет не жили. Меня ничего не держало. Я быстро продала свою "однушку" и купила трехкомнатную квартиру в Ейске, - рассказала «КП» - Кубань» Анастасия.

Анастасия сначала стала лучшей мамой Ейска. Фото: личный архив

В Ейске жизнь оказалась проще, город маленький, все под боком, времени на себя стало больше. Дети подрастали и уже не требовали много времени, как раньше.

- Работа у меня удаленная, с этим проблем не было, дети пошли в школу. Я стала заниматься в студии танца и случайно узнала, что в городе проходит конкурс «Мама года». Решила рискнуть, - говорит Анастасия.

Настя ходила на репетиции, училась правильно ходить по подиуму и в итоге стала мамой года в Ейске.

- Это было непросто. Когда выходишь на сцену, ты понимаешь, что на тебя смотрит много людей, они обсуждают тебя. Особенно статус многодетной мамы. Но я справилась и поехала на финал в Москву, - признается многодетная мама.

Платья сшила сама, макияж сделала подруга

Вокруг конкурсов красоты существует много стереотипов. Один из них, что это очень дорогое удовольствие. Поездки, наряды, фотосессии – многочисленные мероприятия требуют солидных вложений. Но отсутствие больших финансов не остановило многодетную маму.

- Мне повезло - в Москве живут родственники и друзья. Есть где остановиться, а значит, на аренде жилья можно было сэкономить. Три платья для конкурса я шила сама по вечерам. Мой звездный мейк сделала подруга, она работает топовым визажистом в столице. Видеовизитку и фото сделали вместе с одной из баз отдыха Должанской, - делится секретами участия Анастасия.

Анастасия сама шила наряды для конкурса. Фото: личный архив

Конкурс «Миссис Россия - 2022» собрал десятки женщин со всей страны. Целую неделю они были в центре внимания, общались и проходили испытания.

- Тут все дружат и помогают друг другу. Это не про соревнования, - рассказывает Анастасия. - Можно сказать, это праздник, где мы – главные героини, все крутится вокруг нас, а мы просто отдыхаем от «мамских» будней.

В итоге Анастасия завоевала для Ейска Гран-при конкурса красоты. Сейчас она везет награду в город и спешит к своим сыновьям.

Анастасия воспитывает детей одна. Фото: личный архив

- Они мои большие помощники и поддержка. Без них я бы не справилась. 14-летний Степа и 11-летний Сема помогают мне с младшими - 9-летним Тихоном и 3-летним Лукой, - делится Анастасия.

Кстати, еще одна ейчанка уже успела получить почетный титул конкурса «Мисисс Россия». В прошлом году Кира Волкова стала второй вице-миссис. Кто знает, может, добрая традиция продолжится.