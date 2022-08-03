«Могу дать фору 20-летним»: мать троих детей выиграла в конкурсе «Мисс купальник "КП"»

Церемония награждения победительницы в пресс-центре «Комсомольской правды» - Кубань». Фото: Евгения СОРОКА

Дети красоте – точно не помеха! Это доказала 36-летняя мать троих детей из станицы Старотитаровской Темрюкского района Краснодарского края Александра Степанова. Она стала победительницей фотоконкурса «Мисс купальник "КП"», который проводила «Комсомолка». В нем принимала участие 21 девушка. Среди конкурсанток были дамы самых разных возрастов и телосложения. Но победа досталась именно ей. О том, как с тремя детьми можно покорить всех своей красотой и фигурой, Александра Степанова рассказала в интервью.

По словам победительницы, решение принять участие в фотоконкурсе было спонтанным.

- В юности у меня был опыт участия в подобных состязаниях. Но с тех пор прошло много времени. И вот увидела пост с объявлением о сборе заявок - решила отправить свое фото. Родные меня сначала отговаривали, мол, зачем тебе это? Я в ответ - ничего же не потеряю! А в итоге победила, значит, могу дать фору 20-летним, - делится с «КП» Александра Степанова, хотя и признается - конкуренция была нешуточная.

На конкурс участницы присылали эффектные снимки с точеными фигурами. Немало было и тех, кто продемонстрировал скульптурное тело. Но формы Александры Степановой покорили всех без исключения. Поверить в то, что длинноногая брюнетка в розовом купальнике трижды мама - очень сложно!

Именно этот снимок принес победу Александре.

- Да, у меня двое сыновей - 13-летний Вова и 11-летний Евгений, а также дочурка Ульяна, ей 4 года. Воспитываю их сама, - хвастается победительница конкурса. - Дети - моя гордость. Мальчишки мои любят спорт, хорошо владеют мячом, а старший сын еще и показывает большие успехи в шахматах. Дочка пока только ходит в сад, но, возможно, и она скоро в чем-то проявит себя.

К слову, наша победительница успевает еще и работать. Она - приемосдатчик груза и багажа. Ответственность на ее хрупких плечах колоссальная. Александра тщательно следит за отправкой грузов, что размещают в цистернах или вагонах. Благодаря ей все доставляют точно в срок.

Фигура Александры Степановой покорила всех без исключения. Фото: Евгения СОРОКА

- Победа, без преувеличения, не только моя, - призналась Александра. - Выбиться в лидеры было очень не просто, но в этом мне помогли мои родные, коллеги, друзья. Подключились даже родственники в Сибири, откуда я родом. Меня поддерживали сотни людей, и это очень ценно - иметь такую опору!

Победительницу мы поздравили в пресс-центре «Комсомольской правды» - Кубань». Ей вручили диплом и подарки от наших спонсоров. Кроме того, лучший снимок победительницы появится на последней полосе нашей газеты, и ее увидит вся страна!