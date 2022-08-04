Новый житель. Похожая на колибри бабочка появилась в заповеднике «Утриш»

Сиреневого бражника заметили в заповеднике «Утриш» Фото: пресс-служба государственного природного заповедника «Утриш»

В заповеднике «Утриш» появилась похожая на колибри бабочка - бражник сиреневый. Свое название бабочка получила из-за "любви" к сирени. Если такая крылатая крошка заведется в саду, то первыми пострадают кусты сирени, винограда и смородины.

Бражник занесен в Красную книгу и имеет достаточно большой ареал обитания.

- Сиреневый бражник – очень крупная бабочка. Ее размер варьируется в пределах 45-55 миллиметров, - сообщили в пресс-службе государственного природного заповедника «Утриш».

Рогатая гусеница заселяет почти всю территорию Европы. В России она встречается в Нижневолжском, Калининградском, Средне-Уральском, Западно-Кавказском, Средне-Амурском, Курильском, Приморском и многих других регионах.

Очень часто бабочку встречают и на Кубани. Местные жители рассказывают, что она частенько заводится в необработанных садах и огородах.

- Прошлой весной эта гусеница съела почти все листья на розе. Тогда я удивилась, потому что никогда еще не встречала у нас такую необычную бабочку. У гусеницы на спине был рог, - рассказала местная жительница Кубани.

На спине у гусеницы сиреневого бражника есть плотный вырост в виде рога. Фото: пресс-служба государственного природного заповедника «Утриш».

Именно из-за рога у гусеницы и длинного хоботка у бабочки сиреневого бражника называют птицей колибри. Их размеры и способ питания схожи: длинным носиком-хоботком бабочка высасывает сок из растений. Отличаются только голова и брюшко. У бражника они серо-зелёного оттенка. Усы – белые, а задние крылья имеют розовый оттенок с белым рисунком. Размах крыльев в среднем достигает от 90 до 120 миллиметров, а в период покоя она вытягивает крылья вдоль тела. Если колибри считают самой маленькой птичкой в мире, то бражник - достаточно крупная бабочка.

И если встретить это насекомое в огородах Краснодарского края – дело привычное, то в заповеднике «Утриш» ее появлению сильно удивились.

- Рогатая гусеница бражника сиреневого зафиксирована на территории «Утриша»! В нашем заповеднике этот вид биологического разнообразия отмечен впервые, - сообщили в пресс-службе государственного природного заповедника.

Кроме того, специалисты охраняемой природной зоны уточнили, что бабочку было очень сложно заметить, так как она ведет ночной образ жизни и питается только в сумерках.