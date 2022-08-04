В Сочи отметят День Краснодарского края. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи продолжают готовиться к 85-летию Краснодарского края. Администрация планирует масштабный праздник.

Начнут отмечать юбилей Краснодарского края уже 31 августа. В Зимнем театре выступит Кубанский казачий хор. В музеях откроют различные тематические выставки художников.

Во всех районах курорта пройдет акция благоустройства и высадка аллей. А в начале сентября в школах и библиотеках работники проведут познавательные лекции, круглые столы и уроки, посвященные истории Краснодарского края.

- Праздничные концерты, театрализованные представления и флешмобы проведут на пяти площадках во всех районах Сочи. Также на площади Южного мола представят фотовыставку, демонстрирующую знаковые места всех 44 муниципальных образований Краснодарского края, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Программа мероприятий в Сочи на 85-летие Краснодарского края 13 сентября

В основной день празднования во всех районах курорта поднимут флаг Краснодарского края. Также по главным улицам города гонщики проедут на мотоциклах и автомобилях. Основные площадки, где будут отмечать 85-летие Краснодарского края 13 сентября в Сочи, – Зимний театр, площадь Южного мола и Флага, парк Ривьера.

Кстати, запланированы концерты оркестра народных инструментов, симфонического оркестра, праздничное шествие и выставка народных промыслов «Национальный колорит Кубани». На пляже Маяк состоятся физкультурно-спортивные мероприятия.

К слову, сочинцы и туристы могут присоединиться к акции «Победа Кубани». Как удалось узнать «КП» - Кубань», все желающие могут выложить видео или фотографию в соцсети и отметить подходящий хештег по рубрикам: «Кубань создает», «Кубань спортивная», «Кубань творит», «Кубань изобретает». Например, можно выложить материал о победах спортсменов Краснодарского края, а также творческих достижениях или изобретателях.