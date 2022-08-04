Новый дизайн, кафе и цифровой сомелье: в Сочи открылся обновленный гипермаркет «О’КЕЙ»

В Сочи открылся обновленный гипермаркет «О’КЕЙ». Фото: пресс-служба «О’КЕЙ».

Обновленный гипермаркет «О’КЕЙ» открылся после масштабной реновации в Сочи по адресу ул. Новая Заря, д.7 в здании ТРЦ «Море Молл». Сейчас это торговое пространство площадью 4550кв.м., модернизированное с учетом актуальных трендов в розничной торговле и применением международных практик. Для каждого отдела разработаны индивидуальные дизайн-решения, расширены аллеи и усовершенствована система выкладки товаров. Все это способствует максимальному комфорту посетителей во время совершения покупок.

В гипермаркетах «О’КЕЙ» на постоянной основе совершенствуют структуру ассортимента и его качество, а в обновленном магазине основной упор сделан на расширении представленности продуктов категории fresh и ultra-fresh. Это охлажденные мясные продукты, птица, рыба и морепродукты, молочная гастрономия, свежая выпечка, кулинария, овощи и фрукты.

Фото: пресс-служба «О’КЕЙ».

Торговая площадь под эти категории увеличилась, как и доля в общем ассортименте, которая достигла теперь 20%. Традиционно, высокую долю в ассортименте занимает продукция местных поставщиков. Покупатели и гости города смогут оценить качество товаров Краснодарских производителей, представленных в гипермаркете.

Новый подход к формированию ассортимента и дизайну пространства реализован и в категории непродовольственных товаров – акцент сделан на высококачественной продукции, пользующейся наибольшим повседневным спросом, и сезонном ассортименте.

Фото: пресс-служба «О’КЕЙ».

В обновлённом гипермаркете покупатели теперь могут не только совершать покупки, но и отдохнуть в кафе, пространство под которое также было усовершенствовано. В кафе можно с комфортом перекусить, выпить чашку кофе или полноценно пообедать блюдамиили выпечкой собственного производства«О’КЕЙ», оценив их качество.Ассортимент кулинарии и пекарни «О’КЕЙ»составляет около 300 наименований.

Фото: пресс-служба «О’КЕЙ».

Значительно облегчают процесс совершения покупок цифровые решения, которые компания развивает на постоянной основе. Одно из них – инновационная система цифровой сомелье, которая выводит на экран подробную информацию о вине – от сорта винограда до рекомендаций по сочетанию блюд.

Фото: пресс-служба «О’КЕЙ».

- Гипермаркеты «О’КЕЙ» в обновленной концепции уже представлены в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Программа реновации продолжается и показывает хорошие результаты с точки зрения продаж. Основная ее цель - усилить рыночные позиции «О’КЕЙ», повысить конкурентоспособность формата и обеспечить базу для долгосрочного роста.Как мы сообщали ранее, в будущем мы планируем поэтапную трансформацию всей сети гипермаркетов, - говорит генеральный директор ГК «О’КЕЙ»Армин Бургер.

Покупателям обновленного гипермаркета «О’КЕЙ» будет доступно около 1500 товаров продовольственного и непродовольственного ассортимента из еженедельного каталога, предлагаемых со значительными скидками.