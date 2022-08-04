«Клиентка переборщила с косметологическими процедурами»: в студии загара опровергли свою причастность к ожогам краснодарки

Ярослава получила ожоги. Фото: скриншот с видео в соцсетях

В Краснодаре клиентка студии загара пожаловалась, что получила ожоги лица второй степени после стандартного похода в солярий. Она легла под лампы на привычные для себя 12 минут, но уже через час после процедуры почувствовала сильное жжение и покраснение лица.

- Эту студию загара я посещала два года, и всегда все было отлично. Я прекрасно знаю свою норму: 10-12 минут, и ты конфетка. Никогда не возникало никаких проблем или конфликтных ситуаций, - рассказывает Ярослава в соцсетях.

Для подтверждения своих слов она записала видео. На кадрах лицо девушки похоже на воспаленный шар, как от укуса пчел.

Врачи поставили ей диагноз - "ожог второй степени". Девушка не показывается на улицу.

Однако в студии загара "Сан-Тропе" в Краснодаре уверены, что они тут ни при чем.

- Мы предупреждаем своих клиентов, что загорать летом, когда активно солнце, 12 минут - это очень много. Но Ярослава всегда утверждает, что знает свою кожу лучше, а препятствовать этому мы не имеем никаких оснований, - пояснила "КП" - Кубань" директор сети салонов красоты Екатерина Шульга.

Кроме того, в студии загара уверены, что причиной ожогов могло стать все что угодно.

- В медицинском заключении Ярославы написано, что это химический ожог. А если бы причина была в нашем оборудовании, то в справке значилось бы "термальный", - уточняет Екатерина Шульга.

Надо сказать, в Роспотребнадзоре озвучили ряд противопоказаний для посещения соляриев:

- запрещено посещение солярия лицами, не достигшими 18 лет;

- в течение полугода запрещается загорать после процедуры лазерной шлифовки;

- в течение месяца – после химического пилинга;

- запрещено посещать солярий в течении 12 часов после эпиляции (есть большой риск обгореть);

- запрещено посещать солярий лицам с онкозаболеваниями (меланома и другие онкологические заболевания);

- запрещено посещать солярий во время обострения любых хронических заболеваний;

- запрещено посещать солярий во время беременности, кормлении грудью, в критические дни и при приеме гормональных контрацептивов.

А при гормональных сбоях в организме загар может лечь пятнами.

Будьте осторожны!

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Девушка получила ожог лица второй степени после похода в краснодарский салон красоты

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