Топ-10 достопримечательностей Краснодарского края: где обязан побывать каждый турист

В Краснодарский край приезжают туристы с разных уголков России. Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

В Краснодарский край приезжают туристы из разных уголков России. В этом году отдыхающие предпочитают принимать солнечные ванны на отечественном берегу. Сотни тысяч людей планируют свой отпуск на побережье Черного моря. Пока одни нежатся на солнце, наслаждаясь морем, другие - рвутся на экскурсии, чтобы посмотреть достопримечательности Краснодарского края. «Комсомольская правда» - Кубань» собрала топ-10 мест, которые должен посетить каждый.

Аналитики сервиса «Яндекс. Путешествия» составили рейтинг российских достопримечательностей по числу запросов в поиске. В него вошли 2295 культурных объектов. Это храмы, музеи, памятники, парки. В списке самых популярных - 39 объектов из Краснодарского края.

- По числу достопримечательностей, вошедших в рейтинг, Краснодарский край находится на 14-м месте среди регионов России, - отметили эксперты сервиса «Яндекс.Путешествия». - Самая популярная достопримечательность региона - парк «Краснодар», он занял 36-е место в общероссийском топе по числу поисковых запросов.

Парк Галицкого по праву можно считать самым востребованным, красивым и современным объектом культуры в Краснодарском крае. Любой турист, который приезжает в кубанскую столицу, обязательно посетит это место. Чего в парке только нет, начиная от спортплощадки и заканчивая Японским садом. Еще здесь можно покататься на скейтах, полазить в веревочном парке, посмотреть фильмы под открытым небом в амфитеатре и просто посидеть в теньке рядом с фонтаном.

Парк Галицкого в Краснодаре. Фото: официальный сайт парка

Второе место занимает Сочинский дендрарий. Это уникальное место, где собрана субтропическая флора и фауна. Дендрарий можно считать памятником садово-паркового искусства. На территории парка находятся многовековые деревья, собраны эксклюзивные растения и пальмы. Площадь его достигает 49 гектаров. Парк состоит из двух частей: верхней и нижней. В нижней части построен аквариум, в котором представлены обитатели Красного моря, имеется и пруд.

Парк "Дендрарий" в Сочи. Фото: Олег УМАРОВ

Еще одна достопримечательность Сочи – парк «Ривьера». Здесь могут веселиться дети и наслаждаться природой взрослые. Парк недавно обновили, и появилось множество новых зон. Например, в «Ривьере» можно заняться йогой или взять бесплатно понравившуюся книгу и почитать. Кстати, дети с особенностями физического и психического развития могут бесплатно ходить каждый день в парк «Ривьера». А также они могут посещать конный театр и дельфинарий.

Парк "Ривьера" в Сочм. Фото: Олег УМАРОВ

В парке «Южные культуры» находятся многочисленные лестницы и смотровые площадки, элегантные мостики, с которых открывается красивый вид. В саду есть тенистые места, поэтому здесь не будет жарко даже в самый знойный день. Отличное место для отдыха от городской суеты. В парке представлено более 5,5 тысячи различных видов растений и деревьев. Здесь также есть множество аллей, декоративных водоемов с мостиками и островками, которые дополняют ландшафтный дизайн, создавая уют и покой.

Парк "Южный культуры" в Сочи. Фото: официальный сайт парка

Легендарный крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске уже почти 20 лет радует туристов своими коллекциями и выставками. Визуальный восторг вызывает и сама машина, ее боевые орудия и неповторимая техническая составляющая. В кают-компании размещена выставка моделей морских боевых единиц. На стенах перед ней можно ознакомиться с историей крейсера и фотографиями с боевых действий и дальних плаваний «Михаила Кутузова». Посетить достопримечательность обязаны все, кто интересуется историей.

Крейсер "Михаил Кутузов" в Новороссийске. Фото: Антон ПИКУС

А вот Сочинский океанариум – один из самых больших в России. Все внутренние помещения находятся в полутьме. И только аквариумы с красивыми деревьями и водорослями на фоне искусственных скал или изображений теплых морей светятся яркими цветами. Соединяют залы красивые широкие мосты, в коридорах светятся флуоресцирующие силуэты морских животных, а в открытых водоемах журчат водопадики и ручейки.

Сочинский океанариум. Фото: официальный сайт океанариума.

В Краснодарском крае находится и выставочный комплекс «Атамань». Здесь вы сможете познакомиться с бытом казачества и вернуться в прошлое многовековой истории Тамани. Туристы могут даже поучаствовать в различных кубанских обрядах.

Выставочный комплекс «Атамань». Фото: официальный сайт комплекса

Античный город Горгиппия – еще одна достопримечательность Краснодарского края находится в Анапе. Здесь можно увидеть фрагменты колонн, резной облицовки храма, фундаменты жилых домов, подвалы, колодцы, мощеные улицы, части крепостной стены, винодельни, зернохранилища. Прогуливаясь по Горгипии, можно представить, как тут в I–II веках нашей эры кипела жизнь.

Античный город Горгиппия. Фото: официальный сайт музея

Зимний театр находится в самом сердце Сочи, совсем близко от Черного моря. Уже давно является одной из главных достопримечательностей города. Каждый день театр принимает множество посетителей. Здесь часто проходят различные концерты, начиная с исполнения классической музыки и заканчивая выступлениями эстрадных знаменитостей.

Зимний театр в Сочи. Фото: Олег УМАРОВ

Сад-музей «Дерево Дружбы» - прекрасное место в Сочи, которое символизирует мир во всем мире и дружбу народов. Это необычный сад, в котором растет старое дерево, привитое представителями 167 государств мира в знак дружбы. Кстати, недавно «укол» дереву ставил Евгений Плющенко.

Знаменитости делают прививку на "Дереве Дружбы". Фото: администрация Сочи

К слову, в Краснодарском крае больше всего достопримечательностей XX века - так же, как и в целом по России.

НА ЗАМЕТКУ

А еще «Яндекс. Путешествия» подсчитали, из каких российских регионов в Краснодарский край этим летом приезжало больше всего туристов. Чаще всего номера в местных отелях бронировали жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ростовской и Свердловской областей.