«Море кристально чистое и полно свободных лежаков». Туристам показали, где найти пустой пляж в разгар сезона в Анапе

За счет некоторого удаления от основного курорта, в Благовещенской не так много отдыхающих. Фото: Андрей МАКОВОЗОВ.

В разгар сезона у моря в Анапе традиционно не протолкнуться. На курорте даже шутят - летом сюда приезжает полстраны. Еще бы - ласковое море, небольшая глубина и песчаные пляжи обожают семьи с детьми. Из-за большого турпотока занять место под солнцем удается с трудом. На центральном пляже свободных клочков просто нет. Но все же в разгар сезона можно отыскать участки на побережье, где людей в разы меньше.

Известный блогер Андрей Маковозов снял на видео обстановку на популярном пляже курорта. Расположен он в станице Благовещенской, что находится в 25 километрах от центра Анапы. Это местечко называют райским. А все потому, что поверхность береговой линии состоит из мельчайшего ракушника и песка. Ходить по нему - одно удовольствие. Кроме того, за счет некоторого удаления от основного курорта здесь не так много отдыхающих.

- Если вы хотите, чтобы людей было поменьше, тогда выбирайте Благовещенскую. То, что вчера творилось в Витязево и творится прямо сейчас, словами не описать. Очень много отдыхающих! - рассказывает блогер, снимая пустые лежаки на пляже.

Также Андрей Маковозов показал, какая вода в море - в самом центре Благовещенской никакой камки, никакой тины. Абсолютно чистая, прозрачная, кристальная вода.

- Но учитывайте, что в Благовещенской довольно глубоко. В Витязево можно пройти 50-100 метров, и море вам будет по пояс. Здесь ничего подобного, - предупреждает туристов блогер. - Буквально 15-20 метров от берега пройдешь, и вода скроет с головой. Но здесь хоть и глубже, но всегда вода чище. Ради этого, собственно, сюда народ и едет.

При этом Андрей Маковозов оговорился, что пустой пляж он снимал в 9 утра. В эти часы на пляже традиционно мало людей. Гораздо больше отдыхающих у моря собирается после обеда.

Напомним, по данным мэрии курорта, в 2022 году в Анапе ожидают не менее 4,5 млн туристов. Это третий город по массовому притоку отдыхающих после Сочи и Геленджика.

Кстати, в Анапе отпускников ждут не только знаменитые песчаные и галечные пляжи, но и многочисленные достопримечательности. На курорте обязательны к посещению дельфинарий, который находится в открытом море, а также объекты винного туризма и анапские экологические маршруты - в Сукко, Варваровке, Большом Утрише.

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