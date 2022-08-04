Резвятся и играют. В Сочи слонов привезли на летние каникулы

Дементьев-Корнилов вместе со своими воспитанниками. Фото: Евгения ГУСЕВА

Летний сезон в самом разгаре. В Сочи большая загрузка отелей, а на пляжах не протолкнуться. Все россияне едут провести свой отпуск на курорт. Но стремятся увидеть олимпийскую столицу не только люди, но и животные.

Известный дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов привез 14-летнего слоненка Марго и ее маму Претти на каникулы. Гостят они в местном заповеднике. Но, разумеется, как и все курортники, выходят на прогулку. Ее отпускникам с хоботами устраивают прямо в парке.

Туристы и местные жители только радуются импровизированному представлению, когда животные начинают играть между собой. Кстати, любой желающий может подойти к слону, погладить и пообщаться с ним. А Андрей Дементьев-Корнилов даже обучает детишек некоторым трюкам. Еще животных можно покормить яблоками из собственных рук.

Правда, во время купания дрессировщик просит соблюдать дистанцию, чтобы сохранить личное пространство слонов. В конце концов, банные процедуры всем хочется провести без лишних глаз. Поэтому специалисты советуют - не подходить ближе чем на 30-40 метров.

А вот покататься на слонах никому не разрешают - у семейства отпуск!

- Мы приехали из Архангельска посмотреть на эту красоту. Нам так нравится, столько эмоций! Это настоящий центр туристического наслаждения, - делится впечатлениями одна из туристок.

Кстати, во время поездки дрессировщики задумались о том, чтобы создать в Сочи единственный в России парк слонов. В нем они смогут не только жить в естественных условиях, но и создавать семьи.

- Мы хотим заручиться поддержкой государства и общества. Я считаю, что очень нужен такой проект. Во-первых, у людей с самого раннего возраста формируется экологическое сознание, - отмечает Андрей Дементьев-Корнилов.