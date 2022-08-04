Глава Адыгеи пообещал построить новый дом для мальчика Миши взамен того, что разбомбили в Херсонской области

Мальчик Миша со своей семьей живет в Гениченском районе Херсонской области. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Мальчик Миша со своей семьей живет в Гениченском районе Херсонской области. Дом семьи маленького ребенка попал под обстрел во время спецоперации на Украине. Бомба прилетела в здание, разгромив крышу. Деревянные балки обрушились. Миша и его семья едва не погибли. Теперь здесь жить невозможно, обои скомканы, а в помещении стоит пыльный смог. Дом начал разваливаться по частям.

Дом семьи Миши попал под обстрел. Фото: https://t.me/muratkumpilov

- Здесь у нас была кухня, а здесь спальня. Я любил прыгать на этой кровати! - показывает Миша на заваленную обломками постель, сидя на руках у папы.

При этих словах отец прижимает к себе мальчугана сильнее. Малыш в тот страшный момент играл в другой комнате.

- Мы бросились за Мишей и, слава богу, нашли его под обломками, - рассказывают родители. - Он кашлял и плакал, но, к нашему счастью, оказался живым.

Во время своего визита и общения с семьей, глава республики принял решение помочь им восстановить дом. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В июле власти Адыгеи вызвались помогать пострадавшим районам Херсона. А история мальчика Миши никого не могла оставить равнодушным.

- Адыгея никогда не оставалась в стороне от оказания помощи нуждающимся людям. Мы хорошо понимаем, что означает вовремя протянутая рука дружбы, и готовы оказать всю необходимую поддержку, - сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время своего визита в регион.

Он пообещал построить мальчику новый дом.

- Думаю, все жители Адыгеи поддержат наше решение помочь пострадавшим и построить для них новое жилье, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Смету для такого важного дела уже составляют.

- Все, что сказано главой республики, будет сделано, - подтвердили в пресс-службе главы Адыгеи.