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Хоккейный сезон еще не начался, а «Сочи» уже стал самой обсуждаемой командой чемпионата. Только отличились «барсы» не игрой, а побоищем. Его устроил Андрей Алтыбармакян.

Во время товарищеской встречи с «Адмиралом» из Владивостока он сцепился с Колби Уильямсом. После короткого диалога ребята сбросили перчатки и устроили побоище на льду.

Убедительнее выглядел канадец. За 30 секунд он дважды повалил соперника на землю. После второго падения на игроков рухнули уже судьи. Так они разняли бойцов, которые жаждали третьего раунда.

- Ну, все честно, победил Уильямс, – судили в соцсетях болельщики.

- У Алтыбармакяна не было шансов. Зачем он полез на этого верзилу? – писали другие.

Видео драки быстро разлетелось по соцсетям. Оно даже стало хитом за океаном. Там оценили навыки канадца, а Андрея сравнили с Хабибом.

- Вы же видели, как он хотел пройти в ноги? – спрашивали пользователи.

- Да-да, в стиле Хабиба, – добавляли другие.

Так они отказались признавать поражение Алтыбармакяна и призвали соперников еще раз сойтись на льду. Но уже устроить полноценный поединок, а не 30-секундный бой.

Кстати, сам матч завершился победой «Адмирала» - 4:2. Эта встреча была первой для обеих команд на турнире. Помимо «Сочи» и «Адмирала», за победу на Sochi Hockey Open борются «Авангард» (Омская область), СКА (Санкт-Петербург), сборная России U25 и «Динамо» (Минск).