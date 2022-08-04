Пассажиры поезда Москва - Адлер пожаловались на парилку в вагоне

Даже в современных поездах бывает нечем дышать. Фото: Архив "КП"

Читательница «КП» - Кубань» прислала фото показателей табло внутри поезда: температура в современном вагоне фактически равна температуре за его бортом.

- Жара невыносимая! - возмущаются пассажиры.

Между тем, по правилам организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте, летом температура в вагоне должна быть не выше +22…+26°С.

В поезде Москва-Адлер было жарко как на пляже. Фото читательницы «КП»-Кубань».

– Люди в шоке, едут двое суток в таком температурном режиме. У нас шестой вагон: ни вентиляции, ни кондиционера, – пишут они "КП" - Кубань". – Это сбой какой-то в работе или норма?

В комментариях под фотографией в телеграм-каналах «КП» - Кубань» и «КП» - Сочи» наши читатели пишут, что парилка в вагонах этого поезда – не единичный случай.

– Я 4 июля 2022 года уезжал на этом поезде из Москвы на боковушке, и была жесть невероятная, лучше не вспоминать, – отмечает Павел.

– Сейчас в связи с загруженностью отправляют неисправные вагоны, сами проводники жалуются и не хотят работать в такой ситуации, – пишет Елена.

– Этот поезд №233 постоянно ездит без кондиционеров. Просто душегубка, – комментирует наш читатель Михаил.

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- Поезд № 233/234 – один из дополнительных составов, запущенных этим летом на курорты Краснодарского края Федеральной пассажирской компанией – структурой РЖД. Поезд отправляется с Казанского вокзала Москвы в 12:15 и находится в пути более 35 часов. В поезде есть плацкартные вагоны и купе, стоимость билета на сайтах-агрегаторах начинается от 4132-4302 рублей. С июля объемы пассажирских железнодорожных перевозок в южном направлении выросли на 13,2 процента в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, - сообщают в компании-перевозчике.

Можно предположить, что она работает на пике возможностей.

– В июле 2022 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено 108,2 млн пассажиров, что на 13,6 процента превышает аналогичный показатель прошлого года, в том числе в дальнем следовании – на 24,1 процента(до 13,6 млн человек), – добавили в РЖД.